Сили оборони України уразили райони зосередження живої сили російських військ, вузол зв’язку та пункт управління безпілотниками.

Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Удар по живій силі, зв’язку і пункту управління дронами РФ

За даними Генштабу ЗСУ, в ніч на 16 лютого вдалося уразити район зосередження живої сили російської армії у районі населеного пункту Калинівка на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Учора, 15 лютого, Сили оборони України уразили вузол зв’язку ворога у районі Новопавлівки Донецької області.

Водночас у районі населеного пункту Березове Дніпропетровської області українські захисники вдарили по зосередженню живої сили російських окупантів.

Крім цього, у районі Затишку Донецької області Сили оборони уразили пункт управління безпілотників російської армії. Зазначається, що втрати Росії та масштаби завданих збитків уточнюються.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, надалі Сили оборони України системно здійснюватимуть дії, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора.

