У Міністерстві освіти і науки України нещодавно відповідним наказом затвердили порядок проведення у 2026 році вступних випробувань, Національного мультипредметного тесту.

Яким буде НМТ у 2026 році та що вирішили змінити, читайте в нашому матеріалі.

Календар проведення НМТ 2026

Згідно з встановленими термінами, реєстрація учасників та створення електронних кабінетів триватиме з 5 березня до 2 квітня. Основна сесія НМТ запланована з 20 травня по 25 червня, а додаткова відбудеться з 17 по 24 липня.

Як і раніше, тестування проходитиме не лише в Україні, а й за кордоном – серед країн проведення точно будуть Польща та Німеччина.

НМТ 2026: зміни

Про зміни на НМТ 2026, металошукачі та нововведення розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв’ю медіа Освіторія. За її словами, нинішній формат НМТ є оптимальним у воєнних умовах, хоча після їх завершення можливе повернення до класичної моделі зовнішнього незалежного оцінювання.

Загальна структура тесту у 2026 році залишиться без змін. Вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір.

Водночас цього року з’явилися нововведення, які стосуються саме процедури складання НМТ.

За словами Вакуленко, під час проведення тестування організатори посилять заходи, спрямовані на запобігання списуванню:

здійснюватимуть перевірку металошукачем на НМТ 2026,

обмежать доступ до інтернету,

проводитимуть відеоспостереження.

Металошукач на НМТ використовуватимуть для забезпечення чесності тестування, щоб упевнитися, що в аудиторії не потрапили учасники з мобільними телефонами чи іншими технічними пристроями.

Ба більше, на комп’ютерах, задіяних для проходження тесту, буде заблоковано доступ до зовнішнього інтернету за допомогою спеціального CEB-браузера. Додатково організатори забезпечать відеоспостереження ззовні та всередині аудиторій, щоб контролювати процес проходження тесту і запобігти будь-яким порушенням.

Окремі оновлення передбачені й у тестах з окремих предметів. У фізиці додали два завдання з вибором однієї правильної відповіді. У хімії кількість завдань скоротили до 24 замість 30, як було раніше. При цьому завдання з розгорнутою відповіддю у 2026 році вводити не планують.

Для тих, хто хоче заздалегідь перевірити свою готовність до НМТ, доступні тренувальні тести на платформі Всеукраїнська школа онлайн, які максимально наближені до реальних умов складання.

