Сейчас часто путают два разных статуса: ребенок войны и ребенок, пострадавший от вооруженных конфликтов.

Статус ребенка войны касается лиц, которые на момент окончания Второй мировой войны не достигли 18 лет. Эта категория получает определенные льготы и социальные выплаты, предусмотренные государством для людей, переживших военные годы в детстве.

В то же время, статус “ребенка, пострадавшего от вооруженных конфликтов” относится к современным детям, которые страдают из-за вторжения Российской Федерации и военных действий на территории Украины. Эти дети имеют совершенно другой правовой статус.

Важно четко разграничивать эти категории. Хотя в разговорах современных детей часто ошибочно называют “детьми войны”, по закону они относятся к другому статусу, и смешивание этих понятий может вводить в заблуждение относительно прав и социальных гарантий.

Кто может получить статус “ребенок войны” (пострадавшие от агрессии РФ)

В соответствии с постановлением Кабинета министров №268 статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, может получить лицо до 18 лет, пострадавшее в результате вооруженных конфликтов и военных действий.

В соответствии с порядком этот статус могут получить:

Несовершеннолетние лица, пострадавшие физически в результате вооруженных конфликтов во время их пребывания в зоне военных действий, которые стали причиной расстройства здоровья.

Несовершеннолетние лица, подвергшиеся сексуальному насилию.

Дети, подвергшиеся психологическому насилию из-за войны. К этой категории относятся несовершеннолетние лица, перенесшие психологическое насилие в условиях временной оккупации или в зоне боевых действий, из-за попадания в плен или увечий родителей.

Дети, которых незаконно похитили и удерживали в плену или за границей.

Этот статус предоставляется органами опеки по задекларированному или зарегистрированному месту пребывания ребенка, независимо от того, находится ли он в зоне боевых действий или является внутренне перемещенным лицом.

Порядок получения статуса “ребенок войны” (пострадавшие от агрессии РФ)

Чтобы получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, его законный представитель или опекун должен подать заявление о предоставлении статуса в службу по делам несовершеннолетних.

Какие документы необходимы для получения статуса:

свидетельство о рождении ребенка или другой документ, удостоверяющий его личность;

документ, подтверждающий личность законного представителя ребенка;

справка о постановке ребенка на учет внутренне перемещенных лиц (если она есть);

паспорт гражданина Украины (при наличии);

заграничный паспорт;

выписка из реестра территориальной общины. (при наличии).

Необходимо предоставить доказательства и заявления о совершении в отношении ребенка уголовного правонарушения. Это может быть заключение по результатам судебной экспертизы, которая была проведена во время досудебного расследования. Заключение должно подтверждать факт физического, сексуального насилия во время вооруженного конфликта.

Ребенок войны: выплаты

Как сообщили в Национальной социальной сервисной службе, граждане Украины, которые на момент окончания Второй мировой войны не достигли 18 лет, имеют право на получение статуса ребенок войны.

Льготы для детей Второй мировой войны:

Приоритет при сокращении + отпуск в удобное время + 2 недели за свой счет.

100% оплата больничных (независимо от стажа).

Скидка 25% на коммунальные услуги (при условии соответствующего дохода).

Первоочередное право на получение участков под застройку или сад.

Лечение в военных госпиталях и учреждениях для ветеранов.

Подтверждается статус ребенок войны органом социальной защиты населения путем проставления соответствующего штампа в пенсионном удостоверении гражданина.

“Ребенок войны”: выплаты для тех, кто пострадал от вооруженной агрессии РФ

Получить выплаты современным детям, пострадавшим в результате военных действий и вооруженных конфликтов, не удастся, поскольку они не предусмотрены законодательством.

Но местные власти и сельские общины могут поддерживать таких детей в виде ежегодной помощи на оздоровление. Также такие дети могут получить психологическую помощь или поддержку в получении образования.

