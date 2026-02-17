Наразі часто плутають два різні статуси: дитина війни та дитина, яка постраждала від збройних конфліктів.

Статус дитина війни стосується осіб, які на момент закінчення Другої світової війни не досягли 18 років. Ця категорія отримує певні пільги та соціальні виплати, передбачені державою для людей, які пережили воєнні роки в дитинстві.

У той же час статус дитини, що постраждала від збройних конфліктів, стосується сучасних дітей, які страждають через вторгнення Російської Федерації та воєнні дії на території України. Ці діти мають зовсім інший правовий статус.

Важливо чітко розмежовувати ці категорії. Хоча в розмовах сучасних дітей часто помилково називають “дітьми війни”, за законом вони належать до іншого статусу, і змішування цих понять може вводити в оману щодо прав та соціальних гарантій.

Факти ICTV дізнавалися, чи можна отримати виплати “дітям війни” у 2026 році.

Хто може отримати статус “дитина війни” (постраждалі від агресії РФ)

Відповідно до постанови Кабінету міністрів №268 статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, може отримати особа до 18 років, яка постраждала через збройні конфлікти та воєнні дії.

Відповідно до порядку цей статус можуть отримати:

Неповнолітні особи, які постраждали фізично внаслідок збройних конфліктів під час їхнього перебування в зоні воєнних дій, що стали причиною розладу здоров’я.

Неповнолітні особи, які зазнали сексуального насильства.

Діти, які зазнали психологічного насильства через війну. До цієї категорії належать неповнолітні особи, які перенесли психологічне насильство в умовах тимчасової окупації або в зоні бойових дій, через потрапляння у полон чи каліцтва батьків.

Діти, яких незаконно викрали та утримували в полоні або за кордоном.

Цей статус надається органами опіки за задекларованим або зареєстрованим місцем перебування дитини, незалежно від того, чи перебуває вона в зоні бойових дій, чи внутрішньо переміщена особа.

Порядок отримання статусу “дитина війни” (постраждалі від агресії РФ)

Щоб отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, її законний представник або опікун має подати заяву про надання статусу до служби в справах неповнолітніх.

Які документи потрібні для отримання статусу:

свідоцтво про народження дитини, або інші документ, який посвідчує її особу;

документ, який підтверджує особу законного представника дитини;

довідка про взяття дитини на облік внутрішньо переміщених осіб (якщо вона є);

паспорт громадянина України (за його наявності);

закордонний паспорт;

витяг з реєстру територіальної громади (за наявності).

Потрібно надати докази та заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення. Це може бути висновок за результатами судової експертизи, яка була проведена під час досудового розслідування. Висновок повинен підтверджувати факт фізичного, сексуального насильства під час збройного конфлікту.

Дитина війни: виплати

Як повідомили в Національній соціальній сервісній службі, громадяни України, які на момент завершення Другої світової війни не досягли 18 років, мають право на отримання статусу дитина війни.

Пільги для дітей Другої світової війни:

Пріоритет при скороченні + відпустка у зручний час + 2 тижні за власний кошт.

100% оплата лікарняних (незалежно від стажу).

Знижка 25% на комунальні послуги (за умови відповідного доходу).

Першочергове право на отримання ділянок під забудову чи сад.

Лікування у військових госпіталях та закладах для ветеранів.

Підтверджується статус дитина війни органом соціального захисту населення шляхом проставлення відповідного штампу в пенсійному посвідченні громадянина.

“Дитина війни”: виплати для тих, хто постраждали від збройної агресії РФ

Отримати виплати сучасним дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів не вдасться, бо вони не передбачені законодавством.

Але місцева влада та сільські громади можуть підтримувати таких дітей у вигляді щорічної допомоги на оздоровлення. Також такі діти можуть отримати психологічну допомогу або підтримку в здобутті освіти.

