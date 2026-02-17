Удостоверение ветерана войны — это документ, удостоверяющий статус ветерана войны и дающий ему право на получение соответствующих льгот и социальных гарантий, установленных законодательством Украины.

Факты ICTV узнавали, как получить удостоверение ветерана войны и как добавить его в Дію.

Удостоверение ветерана войны: льготы

Документ является важным для ветеранов, поскольку он служит подтверждением их вклада в защиту Родины и предоставляет им возможность пользоваться предусмотренными законом правами и льготами.

В зависимости от категории, человек получает определенные льготы:

право на первоочередное бесплатное протезирование;

бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением (сейчас оно приостановлено);

скидку на квартплату (процент отличается в зависимости от категории ветерана войны);

скидку на отопление домов;

право пользоваться при выходе на пенсию поликлиниками и госпиталями, а также проходить ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию;

право первоочередно обслуживаться в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и госпиталях;

в случае временной нетрудоспособности получение 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;

дополнительный отпуск сроком 14 календарных дней в год с сохранением заработной платы.

Удостоверение ветерана войны: как получить электронный документ

Сейчас в Украине можно получить электронное удостоверение ветерана войны. Это удостоверение в форме электронного отображения информации, где содержится вся информация и сведения о лице.

В частности, это может быть:

участник боевых действий;

лицо с инвалидностью вследствие войны;

участник войны;

пострадавший участник Революции Достоинства;

член семьи погибшего ветерана войны;

член семьи погибшего защитника или защитницы Украины.

При оформлении этого документа предоставляется соответствующий электронный идентификатор — QR-код. Именно он обеспечивает переход по ссылке на соответствующую подтверждающую запись в электронных базах Единого государственного реестра ветеранов войны.

Удостоверение формируется в случае выявления желания запрашивающего и подтверждает его статус. Стоит отметить, что неотъемлемой частью удостоверения является оцифрованный образ лица, который содержится в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Для того чтобы получить электронное удостоверение ветерана, лицо должно загрузить мобильное приложение Дія на смартфон и пройти электронную идентификацию. Как всегда, это может быть электронная подпись или ID банкинг.

Е-удостоверение предъявляются лицом на электронном носителе, на котором установлено приложение Дія. То есть такое удостоверение можно предъявлять вместо документа в бумажной форме.

Такое удостоверение лицо может получить только при условии, если у него есть бумажное удостоверение и его данные внесены в специальный реестр ветеранов войны.

Как добавить удостоверение ветерана войны в Дію, инструкция:

Авторизуйтесь в приложении и нажмите в приложении кнопку Добавить документ.

После этого нажмите Выбрать удостоверение ветерана и дайте согласие на обработку и получение данных из ваших реестров.

и дайте согласие на обработку и получение данных из ваших реестров. Далее нажмите Добавить и ожидайте, когда загрузится документ. Для этого нужно несколько минут.

Удостоверение ветерана войны: как получить

Процедура может отличаться от категории удостоверения. В частности статус УБД, может предоставляться как в автоматическом режиме, так и по личному обращению военнослужащего. Подать документы может также и постороннее лицо, уполномоченное военнослужащим.

Согласно постановлению Кабмина №1041, сейчас можно получить статус УБД в автоматическом режиме. Это значительно упрощает выдачу документов, ведь все данные вносятся в Единый государственный реестр ветеранов войны в пятидневный срок с начала выполнения боевого приказа или служебного задания в зоне военных действий.

В электронный реестр заносятся сведения о лице: его фамилия, имя, отчество, пол, должность, которую занимает, воинское звание, дату рождения, идентификационный номер и уникальный номер записи в Едином демографическом государственном реестре.

Также вносится серия и номер паспорта гражданина Украины или документа для выезда за границу, адрес, где проживает лицо, его контактные данные, а также орган сектора безопасности и обороны, к которому относится воинская часть.

В реестре указывается воинская часть, орган, подразделение, в котором проходит службу лицо, обязательным есть указание периода, в который выполняются боевые или служебные задачи в районе боевых действий, уточняется и место выполнения боевых действий, дата, номер приказа командующего группировки и командира воинской части о прибытии в состав сил в зону ведения боевых действий.

Также вносится название, дата регистрации и регистрационный номер документа, подтверждающего выполнение лицом боевых действий.

Источник : Минветеран

