Посвідчення ветерана війни – це документ, який засвідчує статус ветерана війни та надає йому право на отримання відповідних пільг та соціальних гарантій, встановлених законодавством України.

Факти ICTV дізнавалися, як отримати посвідчення ветерана війни та як додати його в Дію.

Посвідчення ветерана війни: пільги

Документ є важливим для ветеранів, оскільки він слугує підтвердженням їхнього внеску в захист Батьківщини та надає їм можливість користуватися передбаченими законом правами та пільгами.

Залежно від категорії, людина отримує певні пільги:

право на першочергове безоплатне протезування;

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням (наразі воно призупинене);

знижку на квартплату (відсоток відрізняється залежно від категорії ветерана війни);

знижку на опалення будинків;

право користуватися під час виходу на пенсію поліклініками та госпіталями, а також проходити щорічне медичне обстеження та диспансеризацію;

право першочергово обслуговуватися в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та госпіталях;

у разі тимчасової непрацездатності отримання 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

додаткова відпустка строком 14 календарних днів на рік зі збереженням заробітної плати.

Детальніше про пільги для УБД можна знайти в матеріалі на нашому сайті.

Посвідчення ветерана війни: як отримати електронний документ

Наразі в Україні можна отримати електронне посвідчення ветерана війни. Це посвідчення у формі електронного відображення інформації, де міститься вся інформація та відомості про особу.

Зокрема, це може бути:

учасник бойових дій;

особа з інвалідністю внаслідок війни;

учасник війни;

постраждалий учасник Революції Гідності;

член сім’ї загиблого ветерана війни;

член сім’ї загиблого захисника або захисниці України.

Під час оформлення цього документа надається відповідний електронний ідентифікатор – QR-код. Саме він забезпечує перехід за посиланням на відповідний підтверджувальний запис в електронних базах Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Посвідчення формується у разі виявлення бажання запитувача та підтверджує його статус. Варто зазначити, що невіддільною частиною посвідчення є відцифрований образ обличчя, який міститься в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Для того, щоб отримати електронне посвідчення ветерана, особа повинна завантажити мобільний додаток Дія на смартфон та пройти електронну ідентифікацію. Як завжди, це може бути електронний підпис або ID банкінг.

Е-посвідчення пред’являються особою на електронному носії, на якому встановлений додаток Дія. Тобто таке посвідчення можна пред’являти замість документа в паперовій формі.

Таке посвідчення особа може отримати лише за умови, якщо в неї є паперове посвідчення і її дані внесені до спеціального реєстру ветеранів війни.

Як додати посвідчення ветерана війни в Дію, інструкція:

Авторизуйтеся у додатку та натисніть у застосунку кнопку Додати документ.

Після цього натисніть Вибрати посвідчення ветерана та дайте згоду на обробку та отримання даних із ваших реєстрів.

Далі натисніть Додати та очікуйте, коли завантажиться документ. Для цього потрібно декілька хвилин.

Посвідчення ветерана війни: як отримати

Процедура може відрізнятися від категорії посвідчення. Зокрема, статус УБД може надаватися як в автоматичному режимі, так і за особистим зверненням військовослужбовця. Подати документи може також і стороння особа, уповноважена військовослужбовцем.

Відповідно до постанови Кабміну № 1041, наразі можна отримати статус УБД в автоматичному режимі. Це значно спрощує видання документів, адже всі дані вносяться до Єдиного державного реєстру ветеранів війни у п’ятиденний строк з початку виконання бойового наказу або службового завдання у зоні воєнних дій.

До електронного реєстру заносяться відомості про особу: її прізвище, ім’я, по батькові, стать, посаду, яку обіймає, військове звання, дату народження, ідентифікаційний номер та унікальний номер запису в Єдиному демографічному державному реєстрі.

Також вноситься серія та номер паспорта громадянина України або документа для виїзду за кордон, адреса, де мешкає особа, її контактні дані, а також орган сектору безпеки і оборони, до якого належить військова частина.

У реєстрі вказується військова частина, орган, підрозділ, у якому проходить службу особа, обов’язковим є вказання періоду, в який виконуються бойові або службові завдання в районі бойових дій, уточнюється і місце виконання бойових дій, дата, номер наказу командувача угруповання та командира військової частини про прибуття до складу сил у зону ведення бойових дій.

Також вноситься назва, дата реєстрації та реєстраційний номер документа, який підтверджує виконання особою бойових дій.

Джерело : Мінветеран

