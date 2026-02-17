Учасниками бойових дій є особи, відповідно до статті 5 закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту, які брали участь у виконанні бойових завдань із захисту Батьківщини у складі з’єднань, військових підрозділів, об’єднань усіх видів та родів військ Збройних сил України.

Статус УБД надається військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у захисті України від російської агресії. Отримати статус УБД можуть кадрові військові та добровольці.

Учасники бойових дій можуть бути нагороджені спеціальною медаллю. Що таке медаль УБД, хто може її отримати та які пільги дає нагорода – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Медаль УБД: що це та хто може отримати

Нагрудний знак Ветеран війни вручається особам, що мають статус ветерана війни, згідно із законом України Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту. Він може бути чотирьох видів, відповідно до категорій ветеранів, встановлених законом.

Нагрудний знак Ветеран війни поділяється на:

Ветеран війни – учасник бойових дій;

Ветеран війни – особа з інвалідністю;

Ветеран війни – учасник війни;

Ветеран війни – особливі заслуги.

Згідно з постановою №302 від 12 травня 1994 року Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни медаль Ветеран війни – учасник бойових дій є додатком до посвідчення УБД і не вважається окремою нагородою.

Медаль Ветеран війни – учасник бойових дій виготовляється зі спеціального сплаву та покривається позолотою. У центрі медалі розташований монумент Батьківщина-Мати. У верхній частині медалі напис Ветеран війни, знизу лаврова й калинова гілочки, які обрамлюють знак. На зворотному боці нагороди нанесено напис – Учасник бойових дій.

Медаль Ветеран війни – учасник бойових дій носять на грудях праворуч. За умови носіння разом з іншими нагородами, розміщується вище від них.

Які пільги надає медаль УБД 2026

Медаль Учасника бойових дій — це нагрудний знак, який видається разом із посвідченням і присвоєнням статусу УБД. Сама медаль пільг не дає, а є доповненням до статусу учасника бойових дій.

У 2026 році наявність статусу УБД надає право пільги (детальніше за посиланням).

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначають, що за законом України Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту для УБД передбачено:

Пільги на комунальні послуги ; Медичні пільги; Пільги на проїзд.

Також учасники бойових дій можуть отримати допомогу з тимчасової непрацездатності, позачергове обслуговування в закладах, що надають соціальні послуги з догляду, право на використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати на 14 календарних днів.

Держава також забезпечує дітей УБД державною підтримкою для здобуття фахової передвищої, вищої та професійної освіти у державних і комунальних закладах освіти.

