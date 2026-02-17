Финляндия усилит гуманитарную помощь Украине на фоне чрезвычайной ситуации в энергетике и продолжения российской агрессии.

Об этом сообщили по итогам встречи заместителя главы Верховной Рады Елены Кондратюк с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Финляндия увеличит гуманитарную помощь Украине

Переговоры состоялись в Хельсинки в рамках рабочего визита вице-спикера украинского парламента в Финляндию.

— Правительство Финляндии в течение февраля планирует дополнительно направить Украине 52 генератора и увеличить гуманитарную поддержку до €22 млн. Мы благодарны Финляндии за эту помощь и лидерство в международной Коалиции укрытий гражданской защиты, — отметила Кондратюк.

Она сообщила, что Финляндия имеет значительный опыт в сфере гражданской защиты населения. Страна уже выделила €13,2 млн на строительство первых 10 тыс. укрытий в Украине.

Кондратюк добавила, что этот процесс необходимо масштабировать.

Во время встречи стороны обсудили европейскую интеграцию Украины, дальнейшую военную поддержку, достижение справедливого мира и усиление санкций против России.

— Спасибо Финляндии за 32 пакета военной помощи на €3,5 млрд и последовательную поддержку нашего вступления в ЕС. Ведь для Украины это часть гарантий безопасности, — подчеркнула вице-спикер.

Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии и в дальнейшем будет поддерживать Украину в военной сфере. Он также подтвердил готовность страны адвокации ускоренного вступления Украины в Евросоюз.

Он добавил, что Финляндия поддерживает 20-й санкционный пакет ЕС против РФ. Правительство страны выступает за дальнейшее усиление ограничений.

Кондратюк обратилась к премьер-министру Финляндии с просьбой рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования в рамках программы НАТО PURL.

— Прежде всего на системы ПВО и ракеты к ним для защиты украинской энергетики и гражданского населения. Украина также заинтересована в совместном военном производстве с Финляндией в рамках инструмента ЕС SAFE. Наш приоритет — беспилотные системы, — отметила вице-спикер.

