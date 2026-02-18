Парламент Латвии накануне годовщины полномасштабного вторжения Российской Федерации планирует рассмотреть резолюцию о поддержке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Резолюция сейма Латвии в поддержку Украины: что известно

Отмечается, что 18 февраля состоялась встреча заместителя председателя Верховной Рады Елены Кондратюк со спикером сейма Латвии Дайгой Миериней, во время которой стороны обсудили ситуацию в украинской энергетике и попытки РФ устроить Украине геноцид холодом.

Так, Елена Кондратюк сообщила, что сейм Латвии примет специальную резолюцию О поддержке Украины и чествовании ее сопротивления российской вооруженной агрессии на заседании 19 февраля.

Кроме того, 24 февраля парламент Латвии также проведет внеочередное заседание, посвященное четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения.

Заместитель председателя ВР Елена Кондратюк, в свою очередь, поблагодарила волонтеров и всех латвийцев, которые пожертвовали на закупку генераторов в рамках акции «Тепло из Латвии для Украины» и сбора Общественного вещания страны, в рамках которого удалось собрать более €440 тыс.

– Мы искренне благодарны Латвии за быструю реакцию на отсутствие света и тепла в домах сотен тысяч украинских семей и направление генераторов в Украину. Латвия в целом направила Украине более 611 тонн гуманитарных грузов с энергетическим оборудованием и направила более 600 тыс. евро в Фонд поддержки энергетики Украины, – подчеркнула Кондратюк.

Латвия выразила поддержку 20-му пакету санкций ЕС против РФ и пообещала работать над дальнейшим усилением санкционного давления на страну-агрессора.

– Мы также приветствуем и очень ценим вчерашнее решение Латвии выделить 10 млн евро на программу НАТО PURL по закупке американского оружия для нужд Украины, – заявила Елена Кондратюк.

Она призвала Латвию последовать примеру Эстонии и ратифицировать соглашение о присоединении к Специальному трибуналу Совета Европы по преступлению агрессии против Украины и поблагодарила спикера и весь президиум за резолюцию в поддержку украинского скелетониста Владислава Гераскевича.

Напомним, Латвия созвала заседание Совбеза ООН из-за атаки РФ Орешниковым по Львовской области.

