Парламент Латвії напередодні роковин повномасштабного вторгнення Російської Федерації планує розглянути резолюцію про підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Резолюція сейму Латвії на підтримку України: що відомо

Зазначається, що 18 лютого відбулась зустріч заступниці голови Верховної Ради Олени Кондратюк зі спікеркою сейму Латвії Дайгою Міерінею, під час якої сторони обговорили ситуацію в українській енергетиці та спроби РФ влаштувати Україні геноцид холодом.

Так, Олена Кондратюк повідомила, що сейм Латвії ухвалить спеціальну резолюцію Про підтримку України та вшанування її опору російській збройній агресії на засіданні 19 лютого.

Крім того, 24 лютого парламент Латвії також проведе позачергове засідання, присвячене четвертим роковинам повномасштабного російського вторгнення.

Заступниця голови ВР Олена Кондратюк, у свою чергу, подякувала волонтерам та усім латвійцям, що донатили на закупівлю генераторів в межах акції Тепло з Латвії для України та збору Суспільного мовлення країни, в межах якого вдалось зібрати понад €440 тис.

– Ми щиро вдячні Латвії за швидку реакцію на відсутність світла і тепла в домівках сотень тисяч українських родин та направлення генераторів в Україну. Латвія загалом направила Україні понад 611 тон гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням і спрямувала понад 600 тис. євро у Фонд підтримки енергетики України, – наголосила Кондратюк.

Латвія висловила підтримку 20-го пакету санкцій ЄС проти РФ та пообіцяла працювати над подальшим посиленням санкційного тиску на країну-агресора.

– Ми також вітаємо та дуже цінуємо вчорашнє рішення Латвії виділити 10 млн євро на програму НАТО PURL щодо закупівлі американської зброї на потреби України, – заявила Олена Кондратюк.

Вона закликала Латвію наслідувати приклад Естонії та ратифікувати угоду про приєднання до Спеціального трибуналу Ради Європи щодо злочину агресії проти України та подякувала спікерці та всій президії за резолюцію на підтримку українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

Нагадаємо, Латвія скликала засідання Радбезу ООН через атаку РФ Орєшніком по Львівщині.

