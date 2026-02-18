Украина предлагает партнерам создать Energy Task Force – единую архитектуру координации, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу. Она будет предусматривать три уровня управления – политический, рабочий и технический.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль о создании энергетической рабочей группы

По словам Шмыгаля, Украина внедряет системные решения, которые усиливают энергетическую устойчивость.

Он рассказал, что во время мероприятий Международного энергетического агентства в Париже выступил перед министрами энергетики стран G7, Европейского Союза, ведущих мировых компаний.

Министр проинформировал о российских атаках на украинскую энергетику, потребностях и совместных инициативах.

Как утверждает Шмыгаль, в течение последних двух месяцев Россия максимально усилила удары по нашим энергетическим объектам.

В частности, российские войска запускают тысячи дронов и ракет, чтобы уничтожить подстанции и линии электропередачи, которые соединяют украинскую энергосистему.

– Чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, мы должны действовать быстро. Мы предлагаем партнерам единую архитектуру координации – создать Energy Task Force с тремя уровнями управления: политическим, рабочим и техническим. Это интегрированная система: потребности, проекты, поставки, финансирование и подотчетность, – объяснил Шмыгаль.

По его словам, первый уровень – это Координационная группа по вопросам энергетической безопасности Украины (так называемый энергетический Рамштайн), для которой предлагают как минимум ежеквартальные встречи.

Второй уровень – рабочий, который является операционным центром системы, поделился Шмыгаль. По его словам, он преобразует политические решения в конкретные действия, финализирует договоренности, готовит проекты решений, отслеживает обязательства.

В частности, украинская сторона видит его как секретариат в Киеве с постоянной связью с партнерами.

Третий уровень – технический, который предусматривает разработку технорешений, формирование перечня потребностей, контроль поставок и привлечение частного сектора, подчеркнул министр энергетики.

В рамках этой инициативы Шмыгаль пригласил партнеров в Киев 26 апреля на очную встречу.

Он обратил внимание, что эта дата символична, ведь будет 40 лет со дня Чернобыльской катастрофы. По его мнению, мир должен помнить о последствиях халатности на ядерных объектах и предотвратить подобные катастрофы в современном мире.

