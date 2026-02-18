Чиновники из Украины и стран Европейского Союза не поедут на Паралимпийские игры из-за участия россиян и белорусов в соревнованиях под национальными флагами.

Об этом заявили министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, а также европейский комиссар по вопросам справедливости между поколениями, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф.

В ЕС и Украине будут бойкотировать открытие Паралимпиады

По словам министра молодежи и спорта, украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры из-за возмутительного решения организаторов допустить граждан России и Беларуси к соревнованиям под национальными флагами.

– Мы не будем присутствовать на церемонии открытия и не будем посещать другие официальные мероприятия Паралимпиады. Спасибо каждому чиновнику стран свободного мира, которые также проигнорируют официальные мероприятия Паралимпиады. Продолжаем борьбу, – отметил Бедный.

Еврокомиссар по вопросам молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф официально заявил, что будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр в Милане-Кортини.

Причиной такого решения стало возвращение национальной символики России и Беларуси, а также предоставление их атлетам “диких карт” для участия без предварительной квалификации.

Микаллеф назвал неприемлемым восстановление статуса гимнов и флагов агрессора, пока продолжается война против Украины. Он подчеркнул, что его отсутствие на церемонии – это вопрос принципов, поэтому призвал коллег из ЕС поддержать его позицию.

Как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, разрешение поднимать флаги государств-агрессоров на Паралимпийских играх, пока продолжается война России против Украины, является неправильным как с моральной, так и с политической точки зрения.

– Решение допустить Россию и Беларусь под национальными символами игнорирует простую истину: эти флаги и гимны представляют режимы, которые ведут агрессию, разрушают города и используют спорт как оружие для пропаганды. Их нельзя отделить от преступлений, совершенных под их флагом, – утверждает он.

По его мнению, спорт должен отстаивать справедливость, достоинство и уважение, поэтому он не может стать сценой для режимов, которые презирают эти ценности. Министр поручил послам Украины провести переговоры с правительственными чиновниками стран пребывания и призвать их не участвовать в церемонии открытия, если это позорное решение не отменят.

Недавно в Международном паралимпийском комитете заявили, что шести российским и четырем белорусским спортсменам разрешат соревноваться на Играх 2026 года в Милане-Кортини под их национальными флагами.

