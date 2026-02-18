Україна пропонує партнерам створити Energy Task Force – єдину архітектуру координації, щоб запобігти гуманітарній катастрофі. Вона передбачатиме три рівні управління – політичний, робочий і технічний.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Шмигаль про створення енергетичної робочої групи

За словами Шмигаля, Україна впроваджує системні рішення, які посилюють енергетичну стійкість.

Зараз дивляться

Він розповів, що під час заходів Міжнародного енергетичного агентства в Парижі виступив перед міністрами енергетики країн G7, Європейського Союзу, провідних світових компаній.

Міністр поінформував про російські атаки на українську енергетику, потреби та спільні ініціативи.

Як стверджує Шмигаль, протягом останніх двох місяців Росія максимально наростила удари по наших енергетичних об’єктах.

Зокрема, російські війська запускають тисячі дронів і ракет, щоб знищити підстанції та лінії електропередачі, які з’єднують українську енергосистему.

– Щоб не допустити гуманітарної катастрофи, маємо діяти швидко. Ми пропонуємо партнерам єдину архітектуру координації – створити Energy Task Force з трьома рівнями управління: політичним, робочим і технічним. Це інтегрована система: потреби, проєкти, постачання, фінансування та підзвітність, – пояснив Шмигаль.

За його словами, перший рівень – це Координаційна група з питань енергетичної безпеки України (так званий енергетичний Рамштайн), для якої пропонують щонайменше щоквартальні зустрічі.

Другий рівень – робочий, який є операційним центром системи, поділився Шмигаль. за його словами, він перетворює політичні рішення на конкретні дії, фіналізує домовленості, готує проєкти рішень, відстежує зобов’язання.

Зокрема, українська сторона бачить його як секретаріат у Києві з постійним зв’язком із партнерами.

Третій рівень – технічний, який передбачає розроблення технорішень, формування переліку потреб, контроль постачань та залучення приватного сектору, наголосив міністр енергетики.

У межах цієї ініціативи Шмигаль запросив партнерів до Києва 26 квітня на очну зустріч.

Він звернув увагу, що ця дата символічна, адже буде 40 років з дня Чорнобильської катастрофи. На його думку, світ має пам’ятати про наслідки недбальства на ядерних об’єктах і запобігти подібним катастрофам у сучасному світі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.