Сьогодні, 18 лютого, Україна ввела пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Санкції проти Лукашенка

За словами Зеленського, Олександр Лукашенко активно допомагає Москві обходити міжнародні санкції та продовжує виправдовувати російську війну в Україні. І за це все мають бути наслідки для нього.

— Олександр Лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади, допомагає росіянам обходити світові санкції, активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни, — наголосив глава держави.

У другій половині 2025 року росіяни на території Білорусі розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами. Це значно допомагає ворогу атакувати дронами північні області — від Київщини до Волині.

За словами Володимира Зеленського, частину ударів по українських обʼєктах енергетики та залізниці росіяни не змогли б завдати без допомоги Білорусі.

Крім того, понад 3 тисячі білоруських підприємств допомагають російській оборонній промисловості, постачають техніку, обладнання та компоненти, з яких, зокрема, виготовляють ракети.

Триває й розбудова інфраструктури для розміщення у Білорусі ракет середньої дальності Орєшнік, каже президент Володимир Зеленський.

— Це є очевидною загрозою не тільки для українців, але й для всіх європейців. Олександр Лукашенко не тільки надав територію Білорусі для Орєшніка, — наголосив Зеленський.

У 2025 році білоруські підприємства постачали Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для Орєшніка. Це триває і в 2026-му, зауважив Володимир Зеленський.

Україна працюватиме з партнерами, щоб санкції проти Білорусі мали глобальний ефект.

