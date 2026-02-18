Вода — это ценный ресурс, который нужно беречь. Ее запасы не безграничны, и каждая капля имеет значение. Поэтому так важно расходовать ее экономно.

Одним из простых, но важных шагов в этом направлении является своевременная передача показаний счетчиков воды.

Факты ICTV узнавали, как передать показания счетчика холодной и горячей воды.

Когда подавать показатели воды

Необходимо передавать показатели за воду до 28-го числа каждого месяца, чтобы обеспечить корректный учет и начисления.

Передавать показания счетчиков воды можно быстро и удобно, воспользовавшись личными кабинетами городских водоканалов и организаций, предоставляющих услуги по водоснабжению.

Куда передавать показания счетчика за воду жителям Киева

Потребители столицы могут передавать показания счетчиков воды различными дистанционными способами, удобными для них.

Доступны следующие варианты подачи данных:

Через официальный сайт Киевводоканала

В персональном кабинете Киевводоканала — зарегистрированные пользователи могут передать показатели через личный профиль.

С помощью мобильных мессенджеров:

в Viber, перейдя по ссылке: http://tinyurl.com/pn92devj

в Telegram, воспользовавшись ботом: https://t.me/vodokanalkiev_bot

Доступ к чат-ботам возможен также через главную страницу сайта, если нажать на соответствующую отметку в правом нижнем углу.

По телефону:

через контакт-центр Киевводоканала: (044) 202-02-02;

0-800-301-581;

по номеру КК ЦКС: 247-40-40.

Также это можно сделать через мобильное приложение Киевводоканалцифровой — доступное для пользователей смартфонов.

Если показатели не были переданы вовремя, расчет потребления воды будет осуществляться на основе средних значений за последние три месяца. Однако длительное отсутствие подачи показателей может привести к некорректным начислениям.

Киевводоканал отмечает, что показатели горячей воды также должны быть переданы, поскольку они учитываются при расчете оплаты за водоотведение. Если жители временно не пользуются водой, необходимо подавать показатели со значением “0”, то есть идентичные предыдущему месяцу.

Для домов, подвергшихся разрушениям или повреждениям, начисление прекращается автоматически, поэтому передача показателей для таких адресов не является обязательной.

Как передать показания счетчика за воду жителям Днепра

Чтобы правильно начислять плату за потребленные услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, необходимо ежемесячно, до 28-го числа, передавать показания счетчиков воды.

Сделать это можно быстро, удобно и дистанционно с помощью таких сервисов:

Многоканальный номер телефона: 056 719 93 86 (после звукового сигнала назовите адрес и показатели счетчиков);

Личный кабинет на сайте КП Днепроводоканал

Чат-бот ООО ЕРЦ КП в Telegram Viber

