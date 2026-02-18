Вода – це цінний ресурс, який потрібно берегти. Її запаси не безмежні, і кожна крапля має значення. Тому так важливо витрачати її економно.

Одним із простих, але важливих кроків у цьому напрямку є своєчасне передання показників лічильників води.

Факти ICTV дізнавалися, як передати показники лічильника холодної та гарячої води.

Зараз дивляться

Коли подавати показники води

Необхідно передавати показники за воду до 28-го числа кожного місяця, щоб забезпечити коректний облік та нарахування.

Передавати показники лічильників води можна швидко та зручно, скориставшись особистими кабінетами міських водоканалів та організацій, що надають послуги з водопостачання.

Куди передавати показники лічильника за воду мешканцям Києва

Споживачі столиці можуть передавати показники лічильників води різними дистанційними способами, зручними для них.

Доступні такі варіанти подання даних:

Київводоканалу Надати показники . Через офіційний сайт– скориставшись спеціальною кнопкою

У персональному кабінеті Київводоканалу – зареєстровані користувачі можуть передати показники через особистий профіль.

За допомогою мобільних месенджерів:

у Viber, перейшовши за посиланням: http://tinyurl.com/pn92devj ;

у Telegram, скориставшись ботом: https://t.me/vodokanalkiev_bot .

Доступ до чат-ботів можливий також через головну сторінку сайту, якщо натиснути на відповідну позначку в правому нижньому кутку.

Телефоном:

через контакт-центр Київводоканалу: (044) 202-02-02;

0-800-301-581;

за номером КК ЦКС: 247-40-40.

Також це можна зробити через мобільний додаток Київводоканалцифровий – доступний для користувачів смартфонів.

Якщо показники не були передані вчасно, розрахунок споживання води здійснюватиметься на основі середніх значень за останні три місяці. Проте тривала відсутність подачі показників може призвести до некоректних нарахувань.

Київводоканал наголошує, що показники гарячої води також мають бути передані, оскільки вони враховуються під час розрахунку оплати за водовідведення. Якщо мешканці тимчасово не користуються водою, необхідно подавати показники із значенням “0”, тобто ідентичні до попереднього місяця.

Для будинків, що зазнали руйнувань або пошкоджень, нарахування припиняється автоматично, тому передання показників для таких адрес не є обов’язковою.

Як передати показники лічильника за воду мешканцям Дніпра

Щоб правильно нараховувати плату за спожиті послуги централізованого водопостачання та водовідведення, необхідно щомісяця, до 28-го числа, передавати показники лічильників води.

Зробити це можна швидко, зручно та дистанційно за допомогою таких сервісів:

Багатоканальний номер телефону: 056 719 93 86 (після звукового сигналу назвіть адресу та показники лічильників);

Дніпроводоканал Особистий кабінет на сайті КП

Telegram Viber Чат-бот ТОВ ЄРЦ КП уабо .

Читайте також Як передати показання лічильників за опалення: варіанти та інструкція

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.