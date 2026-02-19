План на отопительный сезон 2026-2027 будет утвержден на государственном уровне – Зеленский
- На государственном уровне готовят план перестройки и обновления энергообеспечения общин перед новой зимой.
- Будет создан правительственный координационный центр для систематизации опыта регионов.
- Решения будут основываться на реальном опыте общин, которые смогли избежать энергетических кризисов этой зимой.
В Украине будет сформирован план перестройки и обновления энергообеспечения на следующий отопительный сезон.
Об этом 19 февраля после селектора по ситуации в регионах с электричеством и теплоснабжением сообщил президент Владимир Зеленский.
Как Украина готовится к следующему отопительному сезону
Владимир Зеленский отметил, что подробно рассмотрел, как проходят восстановительные работы в:
- Одессе и части общин области;
- на Днепропетровщине;
- на Николаевщине;
- в Харькове и области;
- на Полтавщине;
- на Сумщине;
- на Черниговщине;
- в Запорожье.
– На основе опыта этой зимы готовим решение по перестройке и обновлению энергетического обеспечения общин, и соответствующий план на следующий отопительный сезон будет рассмотрен и утвержден на общегосударственном уровне, – подчеркнул президент.
Он добавил, что каждый украинский город и община, которые не допустили этой зимой таких внутренних катастроф, которые были, в частности, в Киеве, имеют опыт, который может и должен быть учтен в масштабе всей Украины.
Глава государства сообщил, что договорился с премьер-министром Юлией Свириденко, что на правительственном уровне будет создан соответствующий координационный центр, который будет работать для систематизации реального опыта общин.
Напомним, в ночь на 12 февраля российские войска осуществили очередную атаку на Киев.
Враг обстрелял объекты гражданской инфраструктуры, применив баллистическое вооружение и беспилотники.
После массированного удара почти 2 600 домов в столице остались без теплоснабжения.
17 февраля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что энергетики наконец вернули тепло в 2,6 тыс. домов.