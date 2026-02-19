В Украине будет сформирован план перестройки и обновления энергообеспечения на следующий отопительный сезон.

Об этом 19 февраля после селектора по ситуации в регионах с электричеством и теплоснабжением сообщил президент Владимир Зеленский.

Как Украина готовится к следующему отопительному сезону

Владимир Зеленский отметил, что подробно рассмотрел, как проходят восстановительные работы в:

Сейчас смотрят

Одессе и части общин области;

на Днепропетровщине;

на Николаевщине;

в Харькове и области;

на Полтавщине;

на Сумщине;

на Черниговщине;

в Запорожье.

– На основе опыта этой зимы готовим решение по перестройке и обновлению энергетического обеспечения общин, и соответствующий план на следующий отопительный сезон будет рассмотрен и утвержден на общегосударственном уровне, – подчеркнул президент.

Он добавил, что каждый украинский город и община, которые не допустили этой зимой таких внутренних катастроф, которые были, в частности, в Киеве, имеют опыт, который может и должен быть учтен в масштабе всей Украины.

Глава государства сообщил, что договорился с премьер-министром Юлией Свириденко, что на правительственном уровне будет создан соответствующий координационный центр, который будет работать для систематизации реального опыта общин.

Напомним, в ночь на 12 февраля российские войска осуществили очередную атаку на Киев.

Враг обстрелял объекты гражданской инфраструктуры, применив баллистическое вооружение и беспилотники.

После массированного удара почти 2 600 домов в столице остались без теплоснабжения.

17 февраля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что энергетики наконец вернули тепло в 2,6 тыс. домов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.