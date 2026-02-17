У Києві відновили теплопостачання в 2 600 будинків, які залишалися без опалення після атак російських окупантів 12 лютого.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Кличко про відновлення теплопостачання у Києві

– У всі 2 600 будинків, які залишалися без тепла внаслідок атаки ворога на інфраструктуру столиці 12 лютого, відновили подачу теплопостачання. Комунальники продовжують працювати в інших будинках, де виникають аварії, й лагодять у них системи теплопостачання, – поінформував міський голова у вівторок, 17 лютого.

За словами мера, ще понад 1 100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після попередніх обстрілів.

Подати теплоносій у ці будинки наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого російські війська здійснили чергову атаку на Київ.

Ворог обстріляв об’єкти цивільної інфраструктури, застосувавши балістичне озброєння та безпілотники.

Після масованого удару майже 2 600 будинків у столиці залишилися без теплопостачання.

Йдеться про багатоповерхові житлові будинки у Деснянському, Дніпровському, Печерському та Солом’янському районах. Унаслідок атаки постраждали двоє людей.

Дарницька ТЕЦ забезпечувала теплом 1 тис. 100 багатоповерхівках у Дарницькому та Дніпровському районах. На початку лютого вона зазнала критичних пошкоджень внаслідок російського обстрілу.

Віталій Кличко говорив, що на відновлення Дарницької ТЕЦ знадобиться близько двох місяців.

