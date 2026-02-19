В Україні буде сформований план перебудови та оновлення енергозабезпечення на наступний опалювальний сезон.

Про це 19 лютого після селектору щодо ситуації в регіонах з електрикою і теплопостачанням повідомив президент Володимир Зеленський.

Як Україна готується до наступного опалювального сезону

Володимир Зеленський зауважив, що детально розглянув, як проходять відновлювальні роботи в:

Одесі й частині громад області;

на Дніпропетровщині;

на Миколаївщині;

в Харкові та області;

на Полтавщині;

на Сумщині;

на Чернігівщині;

в Запоріжжі.

– На основі досвіду цієї зими готуємо рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад, і відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні, – наголосив президент.

Він додав, що кожне українське місто та громада, які не допустили цієї зими таких внутрішніх катастроф, які були, зокрема, в Києві, мають досвід, який може й повинен бути врахований у масштабі всієї України.

Очільник держави повідомив, що домовився з прем’єркою Юлією Свириденко, що на урядовому рівні буде створений відповідний координаційний центр, який працюватиме для систематизації реального досвіду громад.

Нагадаємо, у ніч проти 12 лютого російські війська здійснили чергову атаку на Київ.

Ворог обстріляв об’єкти цивільної інфраструктури, застосувавши балістичне озброєння та безпілотники.

Після масованого удару майже 2 600 будинків у столиці залишилися без теплопостачання.

17 лютого мер Києва Віталій Кличко повідомив, що енергетики нарешті повернули тепло у 2,6 тис. будинків.

