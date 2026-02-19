План на опалювальний сезон 2026-2027 буде затверджено на державному рівні – Зеленський
- На державному рівні готують план перебудови та оновлення енергозабезпечення громад перед новою зимою.
- Буде створено урядовий координаційний центр для систематизації досвіду регіонів.
- Рішення базуватимуться на реальному досвіді громад, які змогли уникнути енергетичних криз цієї зими.
В Україні буде сформований план перебудови та оновлення енергозабезпечення на наступний опалювальний сезон.
Про це 19 лютого після селектору щодо ситуації в регіонах з електрикою і теплопостачанням повідомив президент Володимир Зеленський.
Як Україна готується до наступного опалювального сезону
Володимир Зеленський зауважив, що детально розглянув, як проходять відновлювальні роботи в:
- Одесі й частині громад області;
- на Дніпропетровщині;
- на Миколаївщині;
- в Харкові та області;
- на Полтавщині;
- на Сумщині;
- на Чернігівщині;
- в Запоріжжі.
– На основі досвіду цієї зими готуємо рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад, і відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні, – наголосив президент.
Він додав, що кожне українське місто та громада, які не допустили цієї зими таких внутрішніх катастроф, які були, зокрема, в Києві, мають досвід, який може й повинен бути врахований у масштабі всієї України.
Очільник держави повідомив, що домовився з прем’єркою Юлією Свириденко, що на урядовому рівні буде створений відповідний координаційний центр, який працюватиме для систематизації реального досвіду громад.
Нагадаємо, у ніч проти 12 лютого російські війська здійснили чергову атаку на Київ.
Ворог обстріляв об’єкти цивільної інфраструктури, застосувавши балістичне озброєння та безпілотники.
Після масованого удару майже 2 600 будинків у столиці залишилися без теплопостачання.
17 лютого мер Києва Віталій Кличко повідомив, що енергетики нарешті повернули тепло у 2,6 тис. будинків.