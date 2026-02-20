Ситуация, когда квартира в Украине пустая, а платежки за свет, газ, воду и отопление продолжают поступать, достаточно распространена.

Чаще всего это касается людей, которые уехали за границу или длительное время не проживают по месту регистрации.

Нужно ли платить за коммунальные услуги, если не проживаешь в квартире, и как сэкономить средства, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Почему приходят квитанции, если никто не проживает в квартире

Начисление коммунальных услуг регулирует постановление Кабинета министров Украины №85. Оно предусматривает, что оплата осуществляется либо по фактическим показаниям счетчиков, либо по нормативам, если счетчиков нет.

Во втором случае платежи начисляются даже тогда, когда в квартире никто не проживает. Поэтому квитанции будут приходить.

В то же время статья 7 закона Украины О жилищно-коммунальных услугах обязывает потребителей сообщать поставщикам о любых изменениях, влияющих на объемы потребления.

Нужно ли платить за коммуналку, если не проживаешь в квартире

Если владелец жилья не предупредил обслуживающую компанию и поставщиков о том, что фактически не проживает в квартире, а впоследствии получает квитанции за коммунальные услуги, такие начисления считаются правомерными. Даже в случае выезда за границу или длительного отсутствия долг продолжает формироваться.

Причина заключается в том, что часть услуг предоставляется независимо от проживания конкретного человека. Речь идет о содержании дома и придомовой территории, уборке, а также обслуживании инженерных систем — трубопроводов, стояков, сетей теплоснабжения в подвалах и на крышах.

Если есть акты выполненных работ, обслуживающая компания может подтвердить, что эти услуги фактически предоставлялись.

Просто прекратить оплату счетов в такой ситуации невозможно. Начисления будут сохраняться, а задолженность будет взыскиваться в судебном порядке.

Да, владелец имеет право обжаловать платежи, но это возможно только через суд и с участием адвоката. При этом все равно придется доказывать факт непроживания, что влечет за собой дополнительные расходы, в частности судебный сбор, юридические услуги и время.

Закон позволяет уменьшить или прекратить такие начисления, но только при условии, что все оформлено официально.

Как не платить за коммуналку, если не проживаешь в квартире

Полностью избежать начислений возможно только тогда, когда квартира реально не используется.

Это возможно при следующих условиях:

когда владелец или совладелец жилья там не проживает;

жилье не сдается в аренду;

не пользуются никакими коммунальными услугами;

официально сообщили об этом поставщикам.

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, коммунальные платежи продолжают начисляться, а задолженность могут взыскать в судебном порядке.

Как зафиксировать факт непроживания

Ключевым этапом является обращение в ОСМД или управляющую компанию. Именно они должны зафиксировать, что в квартире никто не проживает, и выдать соответствующий акт. Без этого документа поставщики обычно не пересматривают начисления.

После этого владелец подает обращение к каждому поставщику отдельно — электроэнергии, газа, воды, тепла. К заявлениям прилагают документы, подтверждающие отсутствие: копию паспорта, справки или другие доказательства пребывания за границей, акт от ОСМД или управляющей компании, а также фото счетчиков с нулевыми или минимальными показателями.

Необходимо иметь подтверждение, что обращение принято, в частности регистрационный номер, письменный ответ или отметку в личном кабинете. Если лицо долго не проживает в квартире, эти данные рекомендуется обновлять каждые три-шесть месяцев.

За что все равно придется платить

Даже при официально подтвержденном непроживании не все начисления исчезают. Абонентская плата за счетчики является обязательной, если они подключены. Это предусмотрено пунктом 5 постановления НКРЭКУ №149 от 2019 года.

В некоторых городах также действует минимальный платеж за централизованное отопление, который взимается независимо от факта проживания.

Кроме того, содержание дома и придомовой территории не отменяется, поскольку эти расходы определяются уставом ОСМД или договором с управляющей компанией.

Если квартира пустует и никакими коммунальными услугами там не пользуются, владелец имеет законное право добиться уменьшения или прекращения начислений.

Однако это работает только в том случае, если факт непроживания подтвержден и все заявления поданы надлежащим образом. Игнорирование платежек без оформления документов почти всегда заканчивается долгами и судебными спорами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.