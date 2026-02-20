Ситуація, коли квартира в Україні порожня, а платіжки за світло, газ, воду й опалення продовжують надходити, досить поширена.

Найчастіше це стосується людей, які виїхали за кордон або тривалий час не проживають за місцем реєстрації.

Чи потрібно платити за комунальні послуги, якщо не проживаєш у квартирі та як заощадити кошти, читайте в нашому матеріалі.

Чому приходять квитанції, якщо ніхто не проживає у квартирі

Нарахування комунальних послуг регулює постанова Кабінету міністрів України №85. Вона передбачає, що плата здійснюється або за фактичними показниками лічильників, або за нормативами, якщо лічильників немає.

У другому випадку платежі нараховуються навіть тоді, коли у квартирі ніхто не проживає. Тож квитанції будуть приходити.

Водночас стаття 7 закону України Про житлово-комунальні послуги зобов’язує споживачів повідомляти постачальників про будь-які зміни, що впливають на обсяги споживання.

Чи потрібно платити за комуналку, якщо не проживаєш у квартирі

Якщо власник житла не попередив обслуговуючу компанію та постачальників про те, що фактично не проживає у квартирі, а згодом отримує квитанції за комунальні послуги, такі нарахування вважаються правомірними. Навіть у разі виїзду за кордон або тривалої відсутності борг продовжує формуватися.

Причина полягає в тому, що частина послуг надається незалежно від проживання конкретної людини. Йдеться про утримання будинку і прибудинкової території, прибирання, а також обслуговування інженерних систем – трубопроводів, стояків, мереж теплопостачання в підвалах і на дахах.

Якщо є акти виконаних робіт, обслуговуюча компанія може підтвердити, що ці послуги фактично надавалися.

Просто припинити сплату рахунків у такій ситуації неможливо. Нарахування зберігатимуться, а заборгованість стягуватиметься в судовому порядку.

Так, власник має право оскаржувати платежі, але це можливо лише через суд та за участі адвоката. При цьому все одно доведеться доводити факт непроживання, що тягне за собою додаткові витрати, зокрема судовий збір, юридичні послуги та час.

Закон дозволяє зменшити або припинити такі нарахування, але лише за умови, що все оформлено офіційно.

Як не платити за комуналку, якщо не проживаєш у квартирі

Повністю уникнути нарахувань можливо лише тоді, коли квартира реально не використовується.

Це можливо за таких умов:

коли власник або співвласник житла там не проживає;

житло не здається в оренду;

не користуються жодними комунальними послугами;

офіційно повідомили про це постачальників.

Якщо хоча б одна з цих умов не виконується, комунальні платежі продовжують нараховуватися, а заборгованість можуть стягнути в судовому порядку.

Як зафіксувати факт непроживання

Ключовим етапом є звернення до ОСББ або керуючої компанії. Саме вони мають зафіксувати, що у квартирі ніхто не проживає, і видати відповідний акт. Без цього документа постачальники зазвичай не переглядають нарахування.

Після цього власник подає звернення до кожного постачальника окремо – електроенергії, газу, води, тепла. До заяв додають документи, які підтверджують відсутність: копію паспорта, довідки або інші докази перебування за кордоном, акт від ОСББ чи керуючої компанії, а також фото лічильників із нульовими або мінімальними показниками.

Треба мати підтвердження, що звернення прийняли, зокрема реєстраційний номер, письмову відповідь або відмітку в особистому кабінеті. Якщо особа довго не живе у квартирі, ці дані рекомендують оновлювати кожні щотри-шість місяців.

За що все одно доведеться платити

Навіть за офіційно підтвердженого непроживання не всі нарахування зникають. Абонентська плата за лічильники є обов’язковою, якщо вони підключені. Це передбачено пунктом 5 постанови НКРЕКП №149 від 2019 року.

В окремих містах також діє мінімальний платіж за централізоване опалення, який стягується незалежно від факту проживання.

Крім того, утримання будинку та прибудинкової території не скасовується, оскільки ці витрати визначаються статутом ОСББ або договором із керуючою компанією.

Якщо квартира порожня й жодними комунальними послугами там не послуговуються, власник має законне право домогтися зменшення або припинення нарахувань.

Проте це працює лише тоді, коли факт непроживання підтверджений і всі заяви подані належним чином. Ігнорування платіжок без оформлення документів майже завжди закінчується боргами та судовими спорами.

