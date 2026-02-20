Хищение в Госрезерве 36 млн грн: задержан экс-руководитель комбината с сообщниками
- Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины ликвидировали преступную организацию, которая присвоила более 36 млн грн в системе Государственного агентства по управлению резервами Украины.
- Организаторы схемы незаконно сдавали в аренду склады госпредприятия по заниженным ценам, а затем передавали их в субаренду по рыночным тарифам, выводя разницу в тень.
В Киевской области ликвидировали преступную организацию, которую подозревают в присвоении 36 млн грн государственных средств в системе Государственного агентства по управлению резервами Украины.
Об этом сообщает СБУ.
Присвоение 36 млн грн через Госрезерв: что известно
Отмечается, что речь идет о бывшем и.о. гендиректора комбината Госрезерва и пяти его сообщниках, которые зарабатывали на незаконной сдаче в аренду складов госпредприятия.
– По материалам дела, для реализации сделки ее организатор, находясь до недавнего времени на руководящей должности комбината, создал сеть подконтрольных фирм. Для этого он привлек своего знакомого в качестве посредника, – говорится в сообщении.
В СБУ обнаружили, что после регистрации вновь созданных коммерческих структур главный фигурант передал им в аренду склады Госрезерва по искусственно заниженной стоимости.
В дальнейшем, согласно полученной информации, дельцы сдавали складские ангары в субаренду уже по рыночной стоимости для представителей компаний реального сектора экономики.
– Установлено, что полученную разницу фигуранты выводили в тень через аффилированные фирмы, обналичивали и распределяли между всеми участниками преступной организации. Таким образом злоумышленники ежемесячно получали нелегальные доходы в размере от 1 до 4 млн грн, которые направляли на приобретение элитной недвижимости и авто премиум-класса, – говорится в сообщении.
Отмечается, что для того, чтобы скрыть махинацию, ее организатор и участники вносили недостоверные сведения в отчетно-хозяйственную документацию.
Следователи провели обыски и изъяли смартфоны, компьютерную технику и документы с доказательствами преступлений.
Шестерых участников сферы обвинили в:
- создании преступной организации, руководстве такой организацией или ее структурными частями (ч. 1 ст. 255 УК);
- присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенных в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК).
– Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению государственных средств. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, – подытожили в ведомстве.
Напомним, руководителей двух оборонных госпредприятий задержали по подозрению в незаконной схеме трудоустройства. Они требовали 12 тыс. долларов за формальное трудоустройство с бронированием.