В Киевской области ликвидировали преступную организацию, которую подозревают в присвоении 36 млн грн государственных средств в системе Государственного агентства по управлению резервами Украины.

Об этом сообщает СБУ.

Присвоение 36 млн грн через Госрезерв: что известно

Отмечается, что речь идет о бывшем и.о. гендиректора комбината Госрезерва и пяти его сообщниках, которые зарабатывали на незаконной сдаче в аренду складов госпредприятия.

– По материалам дела, для реализации сделки ее организатор, находясь до недавнего времени на руководящей должности комбината, создал сеть подконтрольных фирм. Для этого он привлек своего знакомого в качестве посредника, – говорится в сообщении.

В СБУ обнаружили, что после регистрации вновь созданных коммерческих структур главный фигурант передал им в аренду склады Госрезерва по искусственно заниженной стоимости.

В дальнейшем, согласно полученной информации, дельцы сдавали складские ангары в субаренду уже по рыночной стоимости для представителей компаний реального сектора экономики.

– Установлено, что полученную разницу фигуранты выводили в тень через аффилированные фирмы, обналичивали и распределяли между всеми участниками преступной организации. Таким образом злоумышленники ежемесячно получали нелегальные доходы в размере от 1 до 4 млн грн, которые направляли на приобретение элитной недвижимости и авто премиум-класса, – говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы скрыть махинацию, ее организатор и участники вносили недостоверные сведения в отчетно-хозяйственную документацию.

Следователи провели обыски и изъяли смартфоны, компьютерную технику и документы с доказательствами преступлений.

Шестерых участников сферы обвинили в:

создании преступной организации, руководстве такой организацией или ее структурными частями ( ч. 1 ст. 255 УК );

присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенных в особо крупных размерах ( ч. 5 ст. 191 УК ).

– Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению государственных средств. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, – подытожили в ведомстве.

Напомним, руководителей двух оборонных госпредприятий задержали по подозрению в незаконной схеме трудоустройства. Они требовали 12 тыс. долларов за формальное трудоустройство с бронированием.

