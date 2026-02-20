На Київщині ліквідували злочинну організацію, яку підозрюють у привласненні 36 млн грн державних коштів у системі Державного агентства з управління резервами України.

Про це повідомляє СБУ.

Привласнення 36 млн грн через Держрезерв: що відомо

Зазначається, що мова йде про колишнього в.о. гендиректора комбінату Держрезерву і пʼятьох його спільників, які заробляли на незаконній здачі в оренду складів держпідприємства.

– За матеріалами справи, для реалізації оборудки її організатор, перебуваючи до недавнього часу на керівній посаді комбінату, створив мережу підконтрольних фірм. Для цього він залучив свого знайомого як посередника, – йдеться у повідомленні.

У СБУ виявили, що після реєстрації новостворених комерційних структур головний фігурант передав їм в оренду склади Держрезерву за штучно заниженою вартістю.

Надалі, згідно з отриманою інформацією, ділки здавали складські ангари в суборенду вже за ринковою вартістю для представників компаній реального сектора економіки.

– Встановлено, що отриману різницю фігуранти виводили у тінь через афілійовані фірми, обготівковували і розподіляли між усіма учасниками злочинної організації. У такий спосіб зловмисники щомісяця отримували нелегальні доходи у розмірі від 1 до 4 млн грн, які спрямовували на придбання елітної нерухомості та авто преміумкласу, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що для того, щоб приховати оборудку, її організатор та учасники вносили недостовірні відомості до звітно-господарської документації.

Слідчі провели обшуки та забрали смартфони, комп’ютерну техніку та документи із доказами злочинів.

Шістьох учасників сфери звинуватили в:

створенні злочинної організації, керівництві такою організацією або її структурними частинами (ч. 1 ст. 255 КК);

привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинених в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК).

– Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання державних коштів. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна, – підсумували у відомстві.

Нагадаємо, керівників двох оборонних держпідприємств затримали за підозрою у незаконній схемі працевлаштування. Вони вимагали 12 тис. доларів за формальне працевлаштування з бронюванням.

