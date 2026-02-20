То, что мы говорим с агрессором о компромиссе, уже является компромиссом — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к реальным компромиссам в переговорах о мире, но не согласится на ультиматумы со стороны России.
- Президент подчеркнул, что любые компромиссы возможны только при условии сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
- Зеленский добавил, что сам факт переговоров с государством-агрессором уже является компромиссом со стороны Украины, но ультиматумы не могут быть основой мира.
Украинцы готовы к реальным компромиссам в переговорах с Россией, но не ценой собственной независимости и суверенитета.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Что сказал Зеленский о мирных переговорах с РФ
Владимир Зеленский отметил, что Киев готов говорить о компромиссах с США, но это не то же самое, что получать снова и снова ультиматумы от россиян.
– Они – агрессор. Все это признали. Это не изменилось. Многие страны, которые были посредниками или пытались быть посредниками с самого начала этой войны, особенно на Ближнем Востоке и в Азии, а также другие государства – все признают, что Россия является агрессором, – напомнил украинский президент.
Он добавил, что со стороны Украины уже является компромиссом даже то, что мы говорим с агрессором о возможных компромиссах.
Также он подчеркнул, что система “стоим там, где стоим” – это также большой компромисс, учитывая, что россияне уже захватили 20% территории Украины.
– Что Россия предлагает нам в качестве компромисса? На что они готовы? Они сказали: “Мы готовы не оккупировать ваши другие области”. Но это терроризм. Даже сами эти слова – это терроризм… Это ультиматум, – обратил внимание президент.
Он уточнил, что готов к компромиссам, которые уважают украинский суверенитет и территориальную целостность, а также армию, людей и детей, но – не к ультиматумам.
Напомним, командующий НГУ Александр Пивненко заявил, что Украина не готова отдавать свои территории даже в случае длительной войны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что признание украинских территорий российскими другими государствами не имеет никакой юридической силы.