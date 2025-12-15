Руководство Европейского союза и десять стран Европы приняли совместное заявление об обязательствах поддерживать Украину в случае достижения мирных договорённостей.

Совместное заявление европейских лидеров о поддержке Украины

В документе отмечается, что эти обязательства предусматривают “устойчивую и значительную” поддержку развития Вооружённых сил Украины, численность которых в мирное время должна составлять 800 тыс. человек.

Также говорится о создании “многонациональных сил Украины”, координацию которых будет осуществлять Европа при поддержке США.

Эти силы будут помогать в восстановлении ВСУ, способствовать безопасности в воздухе и на море, “в том числе путём операций в Украине”.

Отдельным пунктом заявления является внедрение механизма мониторинга прекращения огня под руководством США при международном участии.

Такой механизм должен обеспечить своевременное предупреждение о любых будущих нападениях и реагирование на нарушения режима прекращения огня.

Лидеры также берут на себя юридические обязательства принимать меры, включая военные, для восстановления мира и безопасности в случае будущего вооружённого нападения.

В заявлении отмечается, что Украине будут предоставлены значительные ресурсы для восстановления и реконструкции, а также подчёркивается необходимость того, чтобы Россия компенсировала нанесённый Украине ущерб.

Кроме того, подтверждается поддержка вступления Украины в Европейский союз.

Европейские лидеры подчёркивают, что “международные границы не должны изменяться силой”, а решения по территориям должны приниматься народом Украины после внедрения надёжных гарантий безопасности.

— Они (лидеры. — Ред.) подчеркнули, что поддержат президента Зеленского в проведении консультаций со своим народом, если это будет необходимо, — говорится в заявлении.

Стороны договорились и далее усиливать давление на Россию, «чтобы побудить Москву к серьёзным переговорам».

Заявление обнародовали Европейская комиссия и правительство Германии от имени глав государств и правительств Германии, Франции, Великобритании, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Италии, Польши, а также главы Еврокомиссии и Европейского совета.

Документ остаётся открытым для подписания другими странами.

Под заявлением подписались: канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Финляндии Александер Стубб, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Нидерландов Дик Схооф, премьер Польши Дональд Туск, премьер Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер Швеции Ульф Кристерссон, британский премьер Кир Стармер, а также главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.

