Лидеры европейских стран и институций выступили с совместным заявлением по Украине
- Ряд стран Европы приняли совместное заявление с обязательством поддерживать Украину в случае достижения мирных договоренностей.
- Заявление предусматривает "постоянную и значительную" поддержку развития ВСУ численностью 800 тыс. человек, создание многонациональных сил Украины и механизм мониторинга прекращения огня под руководством США.
- Европейские лидеры подтвердили поддержку вступления Украины в ЕС, подчеркнули неизменность международных границ и договорились усиливать давление на Россию для начала серьезных переговоров.
Руководство Европейского союза и десять стран Европы приняли совместное заявление об обязательствах поддерживать Украину в случае достижения мирных договорённостей.
Совместное заявление европейских лидеров о поддержке Украины
В документе отмечается, что эти обязательства предусматривают “устойчивую и значительную” поддержку развития Вооружённых сил Украины, численность которых в мирное время должна составлять 800 тыс. человек.
Также говорится о создании “многонациональных сил Украины”, координацию которых будет осуществлять Европа при поддержке США.
Эти силы будут помогать в восстановлении ВСУ, способствовать безопасности в воздухе и на море, “в том числе путём операций в Украине”.
Отдельным пунктом заявления является внедрение механизма мониторинга прекращения огня под руководством США при международном участии.
Такой механизм должен обеспечить своевременное предупреждение о любых будущих нападениях и реагирование на нарушения режима прекращения огня.
Лидеры также берут на себя юридические обязательства принимать меры, включая военные, для восстановления мира и безопасности в случае будущего вооружённого нападения.
В заявлении отмечается, что Украине будут предоставлены значительные ресурсы для восстановления и реконструкции, а также подчёркивается необходимость того, чтобы Россия компенсировала нанесённый Украине ущерб.
Кроме того, подтверждается поддержка вступления Украины в Европейский союз.
Европейские лидеры подчёркивают, что “международные границы не должны изменяться силой”, а решения по территориям должны приниматься народом Украины после внедрения надёжных гарантий безопасности.
— Они (лидеры. — Ред.) подчеркнули, что поддержат президента Зеленского в проведении консультаций со своим народом, если это будет необходимо, — говорится в заявлении.
Стороны договорились и далее усиливать давление на Россию, «чтобы побудить Москву к серьёзным переговорам».
Заявление обнародовали Европейская комиссия и правительство Германии от имени глав государств и правительств Германии, Франции, Великобритании, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Италии, Польши, а также главы Еврокомиссии и Европейского совета.
Документ остаётся открытым для подписания другими странами.
Под заявлением подписались: канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Финляндии Александер Стубб, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Нидерландов Дик Схооф, премьер Польши Дональд Туск, премьер Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер Швеции Ульф Кристерссон, британский премьер Кир Стармер, а также главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.