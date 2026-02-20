Те, що ми говоримо з агресором про компроміс, уже є компромісом — Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до реальних компромісів у переговорах про мир, але не погодиться на ультиматуми з боку Росії.
- Президент наголосив, що будь-які компроміси можливі лише за умови збереження суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.
- Зеленський додав, що сам факт переговорів з державою-агресором уже є компромісом з боку України, але ультиматуми не можуть бути основою миру.
Українці готові до реальних компромісів у переговорах з Росією, але не ціною власної незалежності та суверенітету.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Що сказав Зеленський про мирні переговори з РФ
Володимир Зеленський зауважив, що Київ готовий говорити про компроміси зі США, але це не те саме, що отримувати знову і знову ультиматуми від росіян.
– Вони – агресор. Усі це визнали. Це не змінилося. Багато країн, які були посередниками або намагалися бути посередниками із самого початку цієї війни, особливо на Близькому Сході та в Азії, а також інші держави, усі визнають, що Росія є агресором, – нагадав український президент.
Він додав, що з боку України вже є компромісом навіть те, що ми говоримо з агресором про можливі компроміси.
Також він наголосив, що система “стоїмо там, де стоїмо” – це також великий компроміс, враховуючи, що росіяни вже захопили 20% території України.
– Що Росія пропонує нам як компроміс? На що вони готові? Вони сказали: “Ми готові не окуповувати ваші інші області”. Але це тероризм. Навіть самі ці слова – це тероризм… Це ультиматум, – звернув увагу президент.
Він уточнив, що готовий до компромісів, які поважають український суверенітет та територіальну цілісність, а також армію, людей і дітей, але не до ультиматумів.
Нагадаємо, командувач НГУ Олександр Півненко заявив, що Україна не готова віддавати свої території навіть у разі тривалої війни.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що визнання українських територій російськими іншими державами не має жодної юридичної сили.