Українці готові до реальних компромісів у переговорах з Росією, але не ціною власної незалежності та суверенітету.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Що сказав Зеленський про мирні переговори з РФ

Володимир Зеленський зауважив, що Київ готовий говорити про компроміси зі США, але це не те саме, що отримувати знову і знову ультиматуми від росіян.

– Вони – агресор. Усі це визнали. Це не змінилося. Багато країн, які були посередниками або намагалися бути посередниками із самого початку цієї війни, особливо на Близькому Сході та в Азії, а також інші держави, усі визнають, що Росія є агресором, – нагадав український президент.

Він додав, що з боку України вже є компромісом навіть те, що ми говоримо з агресором про можливі компроміси.

Також він наголосив, що система “стоїмо там, де стоїмо” – це також великий компроміс, враховуючи, що росіяни вже захопили 20% території України.

– Що Росія пропонує нам як компроміс? На що вони готові? Вони сказали: “Ми готові не окуповувати ваші інші області”. Але це тероризм. Навіть самі ці слова – це тероризм… Це ультиматум, – звернув увагу президент.

Він уточнив, що готовий до компромісів, які поважають український суверенітет та територіальну цілісність, а також армію, людей і дітей, але не до ультиматумів.

Нагадаємо, командувач НГУ Олександр Півненко заявив, що Україна не готова віддавати свої території навіть у разі тривалої війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що визнання українських територій російськими іншими державами не має жодної юридичної сили.

