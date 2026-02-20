Окно возможностей может открыться весной – политолог о переговорах в Женеве

Главным событием недели стали трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ, которые прошли 17-18 февраля в Женеве. Стороны пообщались относительно военных и политических аспектов прекращения огня. В то же время глава нашего государства отметил, что результат переговоров не достаточен, а следующую встречу важно провести еще в феврале.

Факты ICTV проанализировали с политологом Игорем Рейтеровичем итоги переговоров, риски для Украины, сценарии дальнейшего дипломатического процесса и перспективы достижения мирных договоренностей к весне.

Переговоры Украины, США и РФ в Женеве: что известно

17-18 февраля в Женеве проходили трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в рамках переговорного процесса работали политические и военные блоки делегаций.

Следующим этапом, по его словам, является достижение необходимого уровня согласованности, чтобы вынести наработанные решения на рассмотрение президентов. Задача Украины – подготовить реальную, а не формальную основу.

Президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги переговоров в Женеве, заявил о наличии прогресса в военном блоке вопросов, в то же время в политической плоскости позиции сторон остаются разными.

По словам главы государства, военные аспекты, в частности, механизм мониторинга возможного прекращения огня, получили положительную динамику. Он отметил, что военные серьезно и содержательно пообщались по части вопросов.

— Этот этап переговоров особо не отличается от предыдущих, в нем нет ничего принципиально нового. Единственное, мы видим, что по некоторым вопросам, в частности военным, о которых говорил президент, есть определенные, хотя и небольшие продвижения. И именно это и отличает эти переговоры от предыдущих. Но будет ли это иметь практическое продолжение, пока вопрос открыт, — отмечает политолог.

В то же время эксперт добавляет, что вопросы мониторинга прекращения огня, разведения войск и многие другие хоть и нужная, но второстепенна история, поскольку первоочередной задачей является установление перемирия или реального режима прекращения огня.

— Сейчас этот диалог действительно не имеет конкретного практического смысла. Это отложенная история, которая может быть реализована позже, – добавляет он.

В то же время и сам президент заявлял, что по состоянию на сегодняшний день результат двухдневных переговоров в Женеве не достаточен, а чувствительные политические аспекты, в частности, относительно возможных компромиссов и необходимой встречи лидеров еще не проработаны достаточно.

По мнению Игоря Рейтеровича, на данный момент сценарий относительно достижения такого уровня согласованности, чтобы вынести решение на уровень президентов, пока не является реалистичным. И это в первую очередь из-за позиции РФ, которая пока только тянет время.

– Здесь даже достаточно обратить внимание на тот момент, что в Женеву на переговоры отправили Владимира Мединского. Это прямой сигнал – Россия не собирается пока заниматься политическими вопросами. Она тянет время и делает все для того, чтобы отсрочить решение самого главного вопроса – окончания войны. Именно поэтому россияне без проблем говорят о так называемых военных вопросах, но не хотят говорить о прекращении огня. Почему? Потому что Россия пока не видит для себя перспективы в данном решении, — добавляет политолог.

Следует отметить, что глава государства также сообщал, что следующая встреча в Женеве состоится в течение 10 дней. Также он подчеркивал важность присутствия на ней европейцев – Франции, Британии, Германии, Италии, Швейцарии как принимающей стороны.

Но, по мнению политолога, Россия не заинтересована в том, чтобы европейцы участвовали в переговорном процессе. Но в то же время он также отмечает определенный сдвиг в этом вопросе, поскольку во время последней встречи присутствовали европейские делегации. И, к тому же, Кремль никоим образом не прокомментировал это, не запустил волну негатива относительно участия европейцев.

— Это значит, что определенные переговоры ведутся, и более того – эти встречи, которые неформально проходят между россиянами и европейцами, действительно имеют определенные благоприятные результаты.

И важный момент европейцы не только говорят, что должны участвовать в переговорах, но и, что никакие решения не могут приниматься без Украины. То есть они отстаивают наши интересы и занимают общую с Украиной позицию. А значит, их участие в мирном процессе является положительным для нас аспектом, — добавляет политолог.

И еще один момент – может произойти такая ситуация, при которой у кремлевского диктатора Владимира Путина просто не будет другого выбора, как включить в переговорный процесс европейцев, отмечает политолог.

– И это может произойти по двум причинам. Во-первых, если изменится позиция Дональда Трампа, и он прямо просигнализирует РФ, что на переговорах должна быть Европа. И второй момент, сами европейцы наведут убедительные и сильные доводы и американцам, и россиянам, что они должны участвовать в переговорах, — добавляет Игорь Рейтерович.

Известно, что после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве, который продолжался в течение двух дней, представители Украины и РФ провели отдельную, “закрытую” встречу. Об этом сообщила представитель главы украинской переговорной делегации и секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян.

Она отметила, что на этой неанонсированной ранее встрече с россиянами, кроме Умерова, украинскую сторону представлял Давид Арахамия – один из членов переговорной команды и глава парламентской фракции Слуга народа.

Со стороны РФ во встрече участвовал глава делегации РФ Владимир Мединский. Эта встреча длилась примерно 1,5 часа. На данный момент темы этих разговоров неизвестны.

— Эта встреча действительно вызвала очень много вопросов и они несколько дискуссионного характера. Мне кажется, что это была попытка россиян переформатировать формат. Поскольку именно Мединский слил информацию об этой встрече. Я, например, не уверен, что Украина, если бы не его заявление, комментировала бы ее в таком формате. И понятно, что встреча породила уже много конспирологических теорий, в том числе в нашем сегменте – зачем они встречались, ради чего и т.д., – говорит эксперт.

В то же время, по мнению политолога, стороны вряд ли говорили о каких-то принципиальных для Украины вещах, решали то, что неприемлемо для украинского народа.

— Дело в том, что на этой встрече были Рустем Умеров и Давид Арахамия, которые не занимаются ключевыми вопросами в украинской делегации. Это зона ответственности Кирилла Буданова и Сергея Кислицы. И потому нет ничего страшного, что эта встреча состоялась. Посмотрим, как будет дальше, но я не думаю, что это выльется во что-то негативное для Украины, — говорит Игорь Рейтерович.

Самое главное сейчас – это не переоценивать эту встречу, а воспринимать ее просто как факт.

Каким может быть первый конкретный результат переговоров

Политолог в контексте заявления Владимира Зеленского об оценке гуманитарного трека переговоров и необходимости обменов военнопленных, освобождения гражданских, отметил, что это действительно может стать первым конкретным результатом переговоров.

К тому же, политолог не исключает, что закрытая встреча украинских представителей с Мединским проходила в контексте обсуждения именно гуманитарного трека, в том числе последующих обменов.

— Вообще бы очень хотелось, чтобы состоялся очередной обмен. В то же время, вся эта история с обменами со стороны РФ очень манипулятивная. Понятно, что россияне соглашаются на проведение обменов, чтобы Трамп видел хоть какой-то результат переговоров и не вышел из них. Но для нас обмены — важный результат в практической плоскости. Поэтому я надеюсь, что как раз обмен мы получим, а следующая встреча, которая вскоре планируется, будет касаться именно этого вопроса, — добавляет политолог.

В то же время и президент Владимир Зеленский отметил, что в ближайшие дни будет определена дата следующего обмена военнопленных Украины в России.

Сценарий развития событий до весны

Политолог видит предпосылки для затягивания переговорного процесса. По его мнению, сейчас Россия тянет время, поскольку надеется на изменение ситуации на фронте и в целом.

— Следующее реальное окно возможностей может открыться, мне кажется, где-то в конце апреля-начале мая. И оно будет напрямую связано со встречей Дональда Трампа и Си Цзиньпина. После этого, возможно, переговоры пойдут уже в другой тональности.

Или россиянам будет уже сложнее, поскольку глава КНР из-за определенных договоренностей с Трампом начнет тоже давить на Россию. Или Трамп поймет, что Си Цзиньпин не будет никоим образом заходить в эту историю. И тогда глава Штатов будет делать так, как считает нужным, без оглядки на китайцев, — добавляет политолог.

Но самое главное на данный момент то, что Россия не хочет идти на уступки не только Украине, но США и поэтому затягивает переговорный процесс. В то же время, реальные переговоры могут начаться только тогда, когда Путин окажется в патовой ситуации, где единственным решением может быть — решение об окончании войны.

