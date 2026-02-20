Украина пока не достигла конструктива на мирных переговорах по чувствительным территориальным вопросам.

Об этом по итогам совещания с переговорной командой рассказал президент Владимир Зеленский.

Что сказал Зеленский о перспективах территориальных вопросов

Владимир Зеленский подчеркнул, что в политической подгруппе вопросы относительно украинских территорий на востоке, временно оккупированных россиянами, остаются очень чувствительными.

– Вопрос Донбасса, вопрос территории. Здесь пока конструктива не найдено, – заявил он.

В то же время он обратил внимание на наличие конструктива в военной подгруппе, ведь если война все же закончится и будет прекращение огня, мониторить его будут американцы.

По оценке президента, такой результат очень важен.

– Я благодарю американскую сторону… То, что пока никто не видит позитива в территориальных вопросах, – это также факты, мы должны это признавать… В ближайшие два дня мы обсудим и проработаем с командой, с какими месседжами они поедут на следующую встречу, – подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил, что в феврале украинская сторона хотела бы провести еще одну встречу переговорных групп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине оказалась сложнее, чем он ожидал.

