Зеленский: на переговорах с Россией нет прогресса по Донбассу и территориям
- Владимир Зеленский сообщил, что территориальный блок остается самым сложным – конструктива по Донбассу и земельным вопросам на переговорах с РФ пока не достигнуто.
- Есть прогресс в военном и гуманитарном направлениях, обсуждается мониторинг прекращения огня и возможный обмен военнопленными.
Украина пока не достигла конструктива на мирных переговорах по чувствительным территориальным вопросам.
Об этом по итогам совещания с переговорной командой рассказал президент Владимир Зеленский.
Что сказал Зеленский о перспективах территориальных вопросов
Владимир Зеленский подчеркнул, что в политической подгруппе вопросы относительно украинских территорий на востоке, временно оккупированных россиянами, остаются очень чувствительными.
– Вопрос Донбасса, вопрос территории. Здесь пока конструктива не найдено, – заявил он.
В то же время он обратил внимание на наличие конструктива в военной подгруппе, ведь если война все же закончится и будет прекращение огня, мониторить его будут американцы.
По оценке президента, такой результат очень важен.
– Я благодарю американскую сторону… То, что пока никто не видит позитива в территориальных вопросах, – это также факты, мы должны это признавать… В ближайшие два дня мы обсудим и проработаем с командой, с какими месседжами они поедут на следующую встречу, – подытожил Владимир Зеленский.
Напомним, советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил, что в феврале украинская сторона хотела бы провести еще одну встречу переговорных групп.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине оказалась сложнее, чем он ожидал.