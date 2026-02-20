Наступна зустріч переговорних груп має відбутися упродовж 10 днів. Ймовірним місцем проведення знову стане Женева.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Переговори у Женеві: що відомо про наступний раунд

– Домовилися, що впродовж 10 днів відбудеться ще одна зустріч. Скоріше за все, так само в Женеві. На мій погляд, в цілому, те, що була зустріч – це добре, – сказав Зеленський журналістам у п’ятницю, 20 лютого, за підсумками наради з переговорною командою.

Президент зазначив, що у найближчі два дні він обговорить із командою меседжі, з якими представники України поїдуть на наступну зустріч.

– І подивимося, який мандат буде у переговорних групах, – додав він.

Нагадаємо, 17 лютого у Женеві стартував новий раунд тристоронніх переговорів за участю делегацій України, США і РФ.

18 лютого за підсумками дводенних переговорів Зеленський заявив, що результат зустрічей є достатнім.

За його словами, зустріч військових була серйозною та змістовною. Представники політичної групи обговорили чутливі питання.

Президент додав, що “питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів не були опрацьовані достатньо”.

– Розраховуємо на наступну зустріч, і було б правильно ще в лютому. Важливо, що були присутні європейці – Франція, Британія, Німеччина, Італія, Швейцарія як приймаюча сторона, – зауважив глава держави.

Він наголосив, що Європа має бути учасницею переговорного процесу, і Україна постійно просуває цю позицію.

