Наступна зустріч в Женеві відбудеться упродовж 10 днів – Зеленський
- Наступна зустріч переговорних груп має відбутися упродовж 10 днів, ймовірним місцем проведення знову стане Женева.
- Володимир Зеленський заявив, що у найближчі два дні обговорить із командою меседжі та мандат для переговорних груп.
Наступна зустріч переговорних груп має відбутися упродовж 10 днів. Ймовірним місцем проведення знову стане Женева.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Переговори у Женеві: що відомо про наступний раунд
– Домовилися, що впродовж 10 днів відбудеться ще одна зустріч. Скоріше за все, так само в Женеві. На мій погляд, в цілому, те, що була зустріч – це добре, – сказав Зеленський журналістам у п’ятницю, 20 лютого, за підсумками наради з переговорною командою.
Президент зазначив, що у найближчі два дні він обговорить із командою меседжі, з якими представники України поїдуть на наступну зустріч.
– І подивимося, який мандат буде у переговорних групах, – додав він.
Нагадаємо, 17 лютого у Женеві стартував новий раунд тристоронніх переговорів за участю делегацій України, США і РФ.
18 лютого за підсумками дводенних переговорів Зеленський заявив, що результат зустрічей є достатнім.
За його словами, зустріч військових була серйозною та змістовною. Представники політичної групи обговорили чутливі питання.
Президент додав, що “питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів не були опрацьовані достатньо”.
– Розраховуємо на наступну зустріч, і було б правильно ще в лютому. Важливо, що були присутні європейці – Франція, Британія, Німеччина, Італія, Швейцарія як приймаюча сторона, – зауважив глава держави.
Він наголосив, що Європа має бути учасницею переговорного процесу, і Україна постійно просуває цю позицію.