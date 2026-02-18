Тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією у Женеві тривали близько двох годин і вже завершилися.

Про це журналістам повідомила речниця секретаря Ради національної безпеки і оборони України Діана Давітян.

Переговори у Женеві: що відомо

Як зазначив журналістам радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, зараз українська делегація доповідає президенту України Володимиру Зеленському про перебіг перемовин.

Інших деталей щодо результатів переговорів наразі не оприлюднювали.

Очікується, що офіційна інформація про підсумки консультацій може з’явитися згодом.

Переговори проходили за участі делегацій України, США та Росії за посередництва американської сторони.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував завершення другого раунду тристоронніх переговорів у Женеві між Україною, США та Росією.

— Працюємо разом із командою заради наближення реального миру. Пріоритет – гарантії безпеки для України. Українські представники мають чіткі директиви щодо кожного аспекту перемовин. Очікую на детальну доповідь за підсумками всіх зустрічей, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що у швейцарській Женеві 18 лютого стартував другий день тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова, консультації відбувалися у форматі робочих груп у межах політичного та військового блоків.

Сторони працювали над уточненням параметрів і механізмів рішень, які обговорювалися напередодні.

