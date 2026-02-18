Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів у Женеві, заявивши про наявність прогресу у військовому блоці питань, водночас у політичній площині позиції сторін залишаються різними.

Про це глава держави повідомив журналістам у середу, 18 лютого.

Зеленський підвів підсумки перевговорів у Женеві

За словами Президента, військові аспекти, зокрема механізм моніторингу можливого припинення вогню, отримали позитивну динаміку.

– На мій погляд, з того брифінгу, який тільки що був у мене. Більше деталей буде по поверненню від моєї групи. Але поки що те, що я почув, що в принципі військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Вони, в принципі, там майже про все домовилися. Моніторинг буде точно за участі американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал, – розповів Зеленський.

Натомість у політичному блоці, який охоплює питання територій, використання Запорізької АЕС та інші чутливі теми, суттєвих зрушень поки що немає.

– Тобто в напрямку військовому прогрес я почув, у напрямку політичному – був діалог, домовилися йти далі, домовилися продовжувати. Там такого прогресу, як у військовому плані, я не почув, – зауважив глава держави.

Зеленський зазначив, що очікує розгорнуту доповідь від української переговорної групи після її повернення, оскільки частину деталей не можна було обговорювати телефоном.

Президент також подякував американській та швейцарській сторонам за сприяння в організації зустрічі та повідомив про намір поінформувати європейських партнерів про результати.

– Я радий, щоб була більш ширша їхня участь цього разу. Для нас дуже важлива присутність Європи, – наголосив він.

Нагадаємо, у Женеві завершилися переговори у тристоронньому форматі.

У зустрічі брали участь делегації України, США та Росії.

