Российские военные не оставляют попыток вытеснить украинских защитников из северной части Мирнограда и его окрестностей.

Ситуация в Мирнограде

Как сообщает 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада, главные усилия оккупанты направляют на взятие позиции таврических десантников в “клещи”.

В то же время враг не оставляет попыток вытеснить наших защитников из северной части Мирнограда и его окрестностей.

– Враг не изменяет подходов к ведению боевых действий, применяя тактику малых групп. Местами оккупанты пытаются использовать легкую технику, в частности мотоциклы и баги, для быстрого продвижения вглубь линии обороны, хотя на самом деле четкой границы давно не существует, — говорится в сообщении.

В центральной части города враг пытается установить как можно больше антенн и усилителей сигнала, чтобы усилить свою беспилотную компоненту.

— Несмотря на численное преимущество врага в живой силе и технике десантники 79 ОДШБр 7 корпуса ШР ДШВ продолжают уничтожать противника и выполнять поставленные задачи, — информирует Таврическая бригада.

Напомним, что в начале февраля ситуация в Мирнограде осложнилась, сообщалось об ожесточенных боях на северных окрестностях города.

