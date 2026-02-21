В районе Мирнограда враг пытается взять десантников в “клещи” — ДШВ
- В настоящее время противник пытается вытеснить из северной части Мирнограда и его окрестностях наших защитников.
- Российские военные пытаются использовать легкую технику, в частности, мотоциклы и баги.
- Таким образом, они хотят проникнуть вглубь линии обороны, хотя на самом деле четкой границы давно нет.
Ситуация в Мирнограде
Как сообщает 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада, главные усилия оккупанты направляют на взятие позиции таврических десантников в “клещи”.
В то же время враг не оставляет попыток вытеснить наших защитников из северной части Мирнограда и его окрестностей.
– Враг не изменяет подходов к ведению боевых действий, применяя тактику малых групп. Местами оккупанты пытаются использовать легкую технику, в частности мотоциклы и баги, для быстрого продвижения вглубь линии обороны, хотя на самом деле четкой границы давно не существует, — говорится в сообщении.
В центральной части города враг пытается установить как можно больше антенн и усилителей сигнала, чтобы усилить свою беспилотную компоненту.
— Несмотря на численное преимущество врага в живой силе и технике десантники 79 ОДШБр 7 корпуса ШР ДШВ продолжают уничтожать противника и выполнять поставленные задачи, — информирует Таврическая бригада.
Напомним, что в начале февраля ситуация в Мирнограде осложнилась, сообщалось об ожесточенных боях на северных окрестностях города.