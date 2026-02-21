Російські військові не полишають спроб витиснути українських захисників із північної частини Мирнограда та його околиць.

Ситуація у Мирнограді

Як повідомляє 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада, головні зусилля окупанти спрямовують на взяття позиції таврійських десантників у “кліщі”.

Водночас ворог не полишає спроб витиснути наших захисників із північної частини Мирнограда та його околиць.

– Ворог не змінює підходів до ведення бойових дій, застосовуючи тактику малих груп. Подекуди окупанти намагаються використовувати легку техніку, зокрема мотоцикли та багі, для швидкого просування вглиб лінії оборони, хоча насправді чіткої межі давно не існує, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у центральній частині міста ворог намагається встановити якомога більше антен та підсилювачів сигналу щоб підсилити свою безпілотну компоненту.

– Попри чисельну перевагу ворога в живій силі та техніці десантники 79 ОДШБр 7 корпусу ШР ДШВ продовжують знищувати противника та виконувати поставлені завдання, – інформує Таврійська бригада.

Нагадаємо, що на початку лютого ситуація у Мирнограді ускладнилася, повідомлялось про запеклі бої на північних околицях міста.

