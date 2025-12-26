Рабочая группа по вопросам организации выборов во время войны: кто вошел в ее состав
- Под руководством Александра Корниенко сформирована рабочая группа из 62 человек, в которую вошли депутаты, представители ЦИК, военные и общественность для подготовки законодательства о проведении выборов во время войны.
- Группа, разделенная на тематические направления под руководством профильных заместителей, планирует проводить заседания не реже двух раз в месяц.
В состав рабочей группы по подготовке законов для организации и проведения выборов во время войны в Украине вошло 62 человека.
Об этом говорится в трансляции первого заседания рабочей группы 26 декабря.
Выборы в Украине во время войны: состав рабочей группы
Руководителем рабочей группы стал первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко, который раскрыл ее состав во время заседания.
В частности, у главы рабочей группы есть три заместителя. Среди них:
- глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (направление — голосование военных);
- заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк (направление — украинцы за рубежом);
- глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк (направление — избирательный кодекс).
Кроме этого, в состав группы по должности включена заместитель главы комитета Верховной Рады Украины, глава подкомитета по вопросам выборов, референдумов Алина Загоруйко.
Всего в составе рабочей группы — 62 человека, в которую вошли народные депутаты, представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК), военные и судьи.
Также от каждой из фракций и групп Верховной Рады есть по два человека. Среди них — Александр Качура, Юлия Тимошенко, Роман Лозинский, Лариса Маклана-Белозир, Олег Дунда и Виктор Мялик.
Включены 10 человек, представляющие ключевые общественные организации, а также представители органов исполнительной власти и силовых структур. В группу вошли глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко и его заместитель Сергей Дубовик.
Рабочая группа по проведению выборов в условиях военного положения будет собираться по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели. Следующее заседание запланировано на 9 января 2026 года.