В состав рабочей группы по подготовке законов для организации и проведения выборов во время войны в Украине вошло 62 человека.

Об этом говорится в трансляции первого заседания рабочей группы 26 декабря.

Выборы в Украине во время войны: состав рабочей группы

Руководителем рабочей группы стал первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко, который раскрыл ее состав во время заседания.

Сейчас смотрят

В частности, у главы рабочей группы есть три заместителя. Среди них:

глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (направление — голосование военных);

заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк (направление — украинцы за рубежом);

глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк (направление — избирательный кодекс).

Кроме этого, в состав группы по должности включена заместитель главы комитета Верховной Рады Украины, глава подкомитета по вопросам выборов, референдумов Алина Загоруйко.

Всего в составе рабочей группы — 62 человека, в которую вошли народные депутаты, представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК), военные и судьи.

Также от каждой из фракций и групп Верховной Рады есть по два человека. Среди них — Александр Качура, Юлия Тимошенко, Роман Лозинский, Лариса Маклана-Белозир, Олег Дунда и Виктор Мялик.

Включены 10 человек, представляющие ключевые общественные организации, а также представители органов исполнительной власти и силовых структур. В группу вошли глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко и его заместитель Сергей Дубовик.

Рабочая группа по проведению выборов в условиях военного положения будет собираться по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели. Следующее заседание запланировано на 9 января 2026 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.