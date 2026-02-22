Россияне должны ощущать последствия за каждый свой удар по Украине. Во всех приграничных и прифронтовых областях должно ощущаться, что защита от российских дронов усиливается.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам селектора по ситуации в регионах после ночного удара российских ракет и дронов.

Зеленский об обстрелах РФ по Украине

По словам президента, он поручил Министерству обороны Украины направить дополнительные силы для защиты неба, в частности, в Сумской области.

– Накануне в Шосткинском районе российский дрон ударил по машине скорой помощи. Это был целенаправленный удар. К сожалению, три человека погибли, – отметил Зеленский.

Как рассказал президент, в течение ночи российские войска применили по Украине почти 50 ракет, в частности, 22 баллистические, а также еще 297 дронов различных типов. По его словам, значительную часть удалось сбить.

Президент поблагодарил всех партнеров Украины, которые работают ежедневно и еженедельно ради поставок ракет для ПВО. Защита нужна каждый день, подчеркнул Зеленский.

По его словам, на этот раз мишенями для российских войск стали не только объекты энергетики, но также логистика, в частности, объекты железной дороги и инфраструктура водоснабжения в городах.

На селекторе они подробно обсудили с представителями регионов, что защиту от российских ударов нужно масштабировать и оперативно учитывать изменения российской тактики, сказал Зеленский.

Кроме этого, в Бориспольском районе Киевской области в результате российского удара повреждена церковь. Еще в части областей есть повреждения обычных жилых домов. Везде, где нужно, оказывают помощь пострадавшим, резюмировал президент.

