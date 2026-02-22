В рамках расследования теракта во Львове правоохранители задержали нескольких человек. Есть все основания полагать, что преступление совершили по заказу России.

Обновлено в 14:02. Об этом сообщили Национальная полиция, президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Игорь Клименко.

Теракт во Львове: что известно о задержанных и следе РФ

– Министр внутренних дел Украины доложил о деталях расследования теракта во Львове. Не все сейчас можно говорить публично. Задержали несколько человек. В рамках необходимой процессуальной работы выяснят все факты, – сказал Зеленский.

Как отметил Клименко, есть все основания считать, что преступление совершено по заказу России.

По словам министра внутренних дел, враг не впервые целенаправленно создает смертельные ловушки для украинских правоохранителей, используя наших завербованных граждан.

Клименко рассказал, что заслушал первые результаты расследования. Он отметил, что видеозаписи с камер наблюдения позволили быстро отработать маршрут движения подрывницы и зафиксировать сам момент закладки взрывного устройства.

По его мнению, уже в очередной раз системы видеомониторинга доказывают свою эффективность при расследовании преступлений.

По данным Национальной полиции Украины, предварительно удалось установить, что взорвались самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки.

Министр утверждает, что первую вероятную подрывницу удалось задержать через 10 часов после взрыва.

Как уточнили в Нацполиции, правоохранители в течение нескольких часов установили местонахождение и задержали злоумышленницу в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор.

Ею оказалась 33-летняя жительница Ровенской области. По указанию так называемого куратора российских спецслужб женщина изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.

По словам Клименко, он навестил в больнице раненых полицейских и нацгвардейцев. Глава МВД поделился, что они быстро приехали на помощь после первого взрыва и стали следующими жертвами теракта.

– Всем оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Желаю им скорейшего выздоровления. Совместная работа правоохранителей над раскрытием преступления продолжается, – поделился он.

Как добавил Зеленский, вскоре правоохранители предоставят больше информации обществу. Президент Украины поблагодарил всех, кто помогает защищать наше государство и людей.

Теракт во Львове 22 февраля 2026 года

В ночь на 22 февраля произошел теракт во Львове, который унес жизнь молодой правоохранителя.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, при исполнении служебных обязанностей погибла 23-летняя патрульная Виктория Шпилька.

По предварительным данным, в результате теракта во Львове пострадали еще около 25 человек, среди которых есть коллеги погибшей. Сейчас всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Служба безопасности Украины. Санкция самой тяжкой статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

