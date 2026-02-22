Российские оккупанты сделали ставку во время зимних ударов по энергетике на попытку создать тотальный блэкаут и спровоцировать восстание украинцев. Но враг не достиг своих целей – все это провалилось.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Коваленко о поражениях россиян

По словам Коваленко, россияне не смогли обрушить украинскую энергосистему благодаря титаническим усилиям специалистов и помощи партнеров.

Сейчас смотрят

– Россияне не смогли информационно создать “пузырь революции”. Часть их ботоферм банально блокировалась. Работа с населением велась круглосуточно. Люди спускали гнев, но им объясняли реальную ситуацию. Это тот случай, когда правда побеждает, – считает он.

По мнению руководителя Центра противодействия дезинформации, это уже не первое подобное поражение россиян.

Как считает Коваленко, можно утверждать, что россияне проигрывают информационную войну против Украины, на которую тратят миллиарды денег ежегодно.

Он пояснил, что об этом свидетельствует стабильная поддержка Украины в европейских обществах на протяжении лет, даже в странах, где российская пропаганда проявляет особую активность.

Кроме этого, внутри Украины враг не смог породить раскол, на который россияне сделали ставку еще с 2022 года, в частности, в контексте военной и политической власти, утверждает руководитель Центра противодействия дезинформации.

По его словам, россияне делают неприятные вещи, имеют инфраструктуру и ресурсы, благодаря которым их ложь в данный момент может влиять на отдельные решения против Украины, но они не получили никакого стратегического преимущества.

– Было бы странно, если бы миллиарды не конвертировались в хоть какие-то проблемы. Но эти миллиарды точно не конвертируются в их преимущество, – говорится в сообщении.

По мнению Коваленко, они проиграли нарратив о «преследовании верующих» на Западе, тему похищения детей, историю об обвинениях Украины в нежелании мира, проиграли дискредитацию поддержки в Европе, выборы в Молдове и многие другие треки.

Руководитель Центра противодействия дезинформации напомнил, что в то же время Россия имеет колоссальное преимущество в ресурсах. Но борьба продолжается, резюмировал Андрей Коваленко.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.