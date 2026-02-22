Извините, этот текст доступен только на “ украинский ”.

В России ввели план Ковер для городских аэропортов из-за атаки неизвестных беспилотников. В частности, действовали временные ограничения для аэропортов Внуково, Домодедово, Ярославль, Шереметьево и Жуковский.

Об этом сообщают Росавиация и мэр Москвы Сергей Собянин.

Атака дронов в России

По информации Росавиации, в Москве закрывали все аэропорты из-за атаки беспилотных летательных аппаратов.

В воскресенье, 22 февраля, на территории России ввели план Ковер для городских аэропортов.

Российские пропагандисты утверждали, что на Москву надвигается не менее 100 беспилотников.

По данным Росавиации, в частности, временные ограничения действовали для аэропортов Внуково, Домодедово, Ярославль, Шереметьево и Жуковский.

Там отмечают, что принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения ограничений на использование воздушного пространства в районе этих аэропортов.

Как уточнили в Росавиации, соответствующие действия были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Кроме этого, мэр Москвы Собянин заявил, что российские силы противовоздушной обороны якобы сбили по меньшей мере 10 беспилотников, которые летели на столицу.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

