Російські окупанти зробили ставку під час зимових ударів по енергетиці на спробу створити тотальний блекаут та спровокувати повстання українців. Але ворог не досяг своїх цілей – усе це провалилося.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Коваленко про поразки росіян

За словами Коваленка, росіяни не змогли обвалити українську енергосистему завдяки титанічним зусиллям фахівців і допомозі партнерів.

– Росіяни не змогли інформаційно створити “бульбашку революції”. Частина їхніх ботоферм банально блокувалася. Робота з населенням велася цілодобового. Люди спускали гнів, але їм пояснювали реальну ситуацію. Той випадок, коли правда перемагає, – вважає він.

На думку керівника Центру протидії дезінформації, це вже не перша подібна поразка росіян.

Як вважає Коваленко, можна стверджувати, що росіяни програють інформаційну війну проти України, на яку витрачають мільярди грошей щороку.

Він пояснив, що про це свідчать стабільна підтримка України в європейських суспільствах протягом років, навіть у країнах, де російська пропаганда проявляє особливу активність.

Крім цього, всередині України ворог не зміг породити розкол, ставку на який росіяни зробили ще з 2022 року, зокрема, у контексті військової та політичної влади, стверджує керівник Центру протидії дезінформації.

За його словами, росіяни роблять неприємні речі, мають інфраструктуру і ресурси, через які їхня брехня в моменті може впливати на окремі рішення проти України, але вони не здобули жодної стратегічної переваги.

– Було б дивно, якби мільярди не конвертувалися в бодай якісь проблеми. Але ці мільярди точно не конвертуються в їхню перевагу, – йдеться у повідомленні.

На думку Коваленка, вони програли наратив про “переслідування вірян” на Заході, тему викрадення дітей, історію про звинувачення України в небажанні миру, програли дискредитацію підтримки в Європі, вибори в Молдові та чимало інших треків.

Керівник Центру протидії дезінформації нагадав, що водночас Росія має колосальну перевагу в ресурсах. Але боротьба триває, резюмував Андрій Коваленко.

