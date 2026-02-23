Во вторник, 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Франции Эмманюэль Макрон проведет в Париже встречу Коалиции желающих.

24 января пройдет встреча Коалиции желающих

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 23 февраля перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

– Завтра в Париже президент Республики соберет Коалицию желающих, чтобы еще больше продвинуть вперед историческую работу, которую провели более 30 стран, объединив свои военные силы, чтобы мир, достигнутый в Украине, мог быть гарантирован, – сказал Барро.

По его словам, спустя четыре года войны итогом для Владимира Путина стал “горький и унизительный провал”.

Он отметил, что российская армия сейчас контролирует менее половины территорий, захваченных весной 2022 года, а нынешние достижения РФ “являются мизерными и достигаются ценой значительных человеческих потерь”.

– С начала войны Россия потеряла более миллиона человек, что превышает суммарные потери РФ и СССР с 1945 года. А сегодня на фронте Владимир Путин и его армия теряют по 1000 человек в день, – отметил глава МИД Франции.

Барро также заявил, что российская экономика входит в стадию рецессии, государственная казна пуста, а в отдельных регионах введено нормирование бензина.

Кроме того, по его словам, население сталкивается с блокировкой телефонной связи и мобильных приложений.

Министр подчеркнул, что партнеры и дальше будут поддерживать Украину и будут усиливать санкционное давление на РФ.

– 20-й пакет санкций готов, вопрос не в том, будет ли он принят, он будет принят, это несомненно, а в том, когда это произойдет. И с этой точки зрения каждый должен придерживаться своих обязательств, – добавил Барро.

Напомним, завтра, 24 февраля, Совет Безопасности ООН также соберется на специальное заседание, посвященное последствиям четырех лет полномасштабной войны России против Украины.

