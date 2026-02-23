У вівторок, 24 лютого, Рада Безпеки ООН збереться на спеціальне засідання, присвячене наслідкам чотирьох років повномасштабної війни Росії проти України.

Радбез ООН збереться на спеціальне засідання

Згідно з офіційним розкладом роботи, 10111-те засідання у форматі брифінгу розпочнеться о 15:00 за нью-йоркським часом (22:00 за Києвом).

Очікується, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступить із доповіддю щодо ситуації в Україні.

Напередодні, під час відкриття 61-ї сесії Ради з прав людини у Женеві, він підтвердив свій намір звернутися до Радбезу.

– Завтра я маю виступити перед Радою Безпеки з нагоди 4-ї річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, – сказав він.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також наголосив, що “настав час покласти край кровопролиттю”.

Раніше повідомлялося, що Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів збереться 23 лютого у Брюсселі для обговорення ситуації в Україні, подальшої підтримки Києва та санкційної політики щодо Росії.

