Радбез ООН проведе засідання в річницю повномасштабного вторгнення РФ до України
- Рада Безпеки ООН збереться 24 лютого для обговорення наслідків війни в Україні.
- Генсек ООН Антоніу Гутерреш планує виступ із доповіддю щодо ситуації.
- Засідання пройде у форматі брифінгу на річницю повномасштабного вторгнення РФ.
У вівторок, 24 лютого, Рада Безпеки ООН збереться на спеціальне засідання, присвячене наслідкам чотирьох років повномасштабної війни Росії проти України.
Радбез ООН збереться на спеціальне засідання
Згідно з офіційним розкладом роботи, 10111-те засідання у форматі брифінгу розпочнеться о 15:00 за нью-йоркським часом (22:00 за Києвом).
Очікується, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступить із доповіддю щодо ситуації в Україні.
Напередодні, під час відкриття 61-ї сесії Ради з прав людини у Женеві, він підтвердив свій намір звернутися до Радбезу.
– Завтра я маю виступити перед Радою Безпеки з нагоди 4-ї річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, – сказав він.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також наголосив, що “настав час покласти край кровопролиттю”.
Раніше повідомлялося, що Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів збереться 23 лютого у Брюсселі для обговорення ситуації в Україні, подальшої підтримки Києва та санкційної політики щодо Росії.