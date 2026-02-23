У вівторок, 24 лютого, у четверті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну, президент Франції Емманюель Макрон проведе у Парижі зустріч Коаліції охочих.

24 січня пройде зустріч Коаліції охочих

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро 23 лютого перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ.

– Завтра в Парижі президент Республіки збере Коаліцію охочих, щоб ще більше просунути вперед історичну роботу, яку провели понад 30 країн, об’єднавши свої військові сили, щоб мир, досягнутий в Україні, міг бути гарантований, – сказав Барро.

За його словами, через чотири роки війни підсумком для Володимир Путін став “гіркий і принизливий провал”.

Він зазначив, що російська армія нині контролює менше половини територій, захоплених навесні 2022 року, а нинішні здобутки РФ “є мізерними і досягаються ціною значних людських втрат”.

– З початку війни Росія втратила понад мільйон людей, що перевищує сумарні втрати РФ та СРСР з 1945 року. А сьогодні на фронті Володимир Путін і його армія втрачають по 1000 людей на день, – зазначив очільник МЗС Франції.

Барро також заявив, що російська економіка входить у стадію рецесії, державна скарбниця порожня, а в окремих регіонах запроваджено нормування бензину.

Крім того, за його словами, населення стикається з блокуванням телефонного зв’язку та мобільних застосунків.

Міністр наголосив, що партнери й надалі підтримуватимуть Україну та посилюватимуть санкційний тиск на РФ.

– 20-й пакет санкцій готовий, питання не в тому, чи буде він прийнятий, він буде прийнятий, це безсумнівно, а в тому, коли це станеться. І з цієї точки зору кожен повинен дотримуватися своїх зобов’язань, – додав Барро.

Нагадаємо, завтра, 24 лютого, Рада Безпеки ООН також збереться на спеціальне засідання, присвячене наслідкам чотирьох років повномасштабної війни Росії проти України.

