Новый, 20-й пакет санкций Европейского Союза против России, вероятно, не будет утвержден в понедельник, 23 февраля, из-за блокировки со стороны Венгрии.

Об этом журналистам в Брюсселе заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас.

Почему ЕС не примет 20-й пакет санкций

По словам Каллас, вопрос 20-го пакета санкций обязательно будет вынесен на обсуждение, однако ожидать прогресса в этот день не стоит.

– Обсуждение 20-го пакета санкций, безусловно, будет. Но я считаю, что сегодня прогресса в этом вопросе не будет, – заявила она.

Главная дипломатка ЕС подчеркнула, что Брюссель продолжает консультации с государствами-членами и ищет пути преодоления блокировки, однако позиция Венгрии остается жесткой.

– Мы прилагаем все усилия, чтобы этот пакет был принят. Но учитывая очень резкие заявления со стороны Венгрии, я, к сожалению, не вижу реальных перспектив изменения их позиции сегодня, – добавила Каллас.

Каллас также подчеркнула, что причины блокировки не связаны непосредственно с содержанием 20-го пакета санкций, а носят другой политический характер.

По ее словам, во время заседания Совета ЕС планируется выслушать аргументы Будапешта и выяснить, существуют ли возможности для преодоления разногласий.

Ранее правительство Венгрии заявило, что не поддержит принятие 20-го пакета санкций Европейского Союза против России, пока не будет восстановлен транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу Дружба.

Напомним, что для принятия санкционного пакета необходима единодушная поддержка всех 27 стран-членов ЕС.

