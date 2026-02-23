Около 7 тысяч украинцев находятся в тюрьмах России и сравнил условия их содержания с белорусскими тюрьмами.

7 тысяч украинцев находятся в тюрьмах России

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью белорусскому независимому медиа Зеркало.

– Я не считаю, что тюрьмы России чем-то отличаются от тюрем Беларуси. Это одинаковые режимы, с ненавистью к людям. Единственная разница – в Беларуси сидят белорусы, а в России сидят украинцы. И они более жестоко относятся к украинцам, чем к тем политическим заключенным, которые являются гражданами других государств, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что освобождение людей из тюрем является чрезвычайно сложным процессом и требует договоренностей.

– Это непросто – освободить людей. Обо всем нужно договариваться. О Лукашенко мы можем договариваться с американцами. Мы готовы помогать, и мы помогали, когда американцы вели переговоры с Лукашенко: предоставляли нашу территорию, транспорт, медицинское обслуживание для белорусских политзаключенных, которых отпустили. Мы через нашу территорию их забирали. Мы готовы это продолжать и будем оказывать белорусским заключенным любую помощь, которая в наших силах, – отметил он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что для увольнения необходимы обмены, но освобождать из тюрем очень сложно. Надо всегда менять кого-то на кого-то.

Напомним, ранее в Офисе генпрокурора сообщали, что на временно оккупированных территориях Украины и в России обнаружено 176 мест содержания и пыток пленных

