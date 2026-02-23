Близько 7 тисяч українців перебувають у в’язницях Росії, і порівняв умови їх утримання з білоруськими тюрмами.

7 тисяч українців перебувають у в’язницях Росії

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю білоруському незалежному медіа Дзеркало.

– Я не вважаю, що тюрми Росії чимось відрізняються від тюрем Білорусі. Це однакові режими, з ненавистю до людей. Єдина різниця – що в Білорусі сидять білоруси, а в Росії сидять українці. І вони більш жорстоко ставляться до українців, ніж до тих політичних в’язнів, які є громадянами інших держав, – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що визволення людей із в’язниць є надзвичайно складним процесом і потребує домовленостей.

– Це непросто – визволити людей. Про все треба домовлятися. Про Лукашенка ми можемо домовлятися з американцями. Ми готові допомагати, і ми допомагали, коли американці вели перемовини з Лукашенком: надавали нашу територію, транспорт, медичне обслуговування для тих білоруських політв’язнів, яких відпустили. Ми через нашу територію їх забирали. Ми готові це продовжувати й будемо надавати білоруским в’язням будь-яку допомогу, яка в наших силах, – зазначив він.

Водночас Зеленський наголосив, що для звільнення необхідні обміни, але визволяти із тюрем дуже складно. Треба завжди міняти когось на когось.

Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях України та в Росії виявлено 176 місць утримання і тортур полонених.

