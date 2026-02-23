Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спочатку має отримати гарантії безпеки, перш ніж розглянути ще одну вимогу Сполучених Штатів – провести загальні вибори в Україні до літа.

Про це президент сказав в інтерв’ю британському журналісту BBC Джеремі Боуену.

Зеленський про вибори в Україні

Заяви США про необхідність виборів в Україні повторюють російські тези, що Володимир Зеленський начебто не є легітимним президентом. Водночас кремлівський диктатор Володимир Путін на своїй посаді майже без змін з 2000 року. Але Дональд Трамп не вимагає виборів у Росії.

Зеленський сказав британському журналісту, що ще не вирішив, чи балотуватиметься знову на президентських виборах: Я можу балотуватися, а можу й ні.

Вибори в Україні мали відбутися у 2024 році, але їх не можна було провести через воєнний стан, запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

За словами Володимира Зеленського, технічно можливо провести вибори в Україні, якщо змінити законодавство. Але спочатку Україна має отримати необхідні гарантії безпеки.

Водночас Володимир Зеленський зауважив низку проблем для проведення виборів, зокрема те, що дуже багато українців виїхали за кордон, і ще значна кількість перебуває на окупованих територіях.

— Я сказав партнерам: Вам потрібно вирішити одне: ви хочете позбутися мене чи ви хочете провести вибори? Якщо ви хочете провести вибори (навіть якщо ви не готові сказати мені чесно навіть зараз), то проведіть ці вибори чесно. Проведіть їх так, щоб їх визнав, перш за все, український народ. І ви самі повинні визнати, що це легітимні вибори, — наголосив Володмир Зеленський.

