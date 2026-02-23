Украина не согласится на территориальные уступки в обмен на прекращение огня, поскольку президент России Владимир Путин не намерен завершать войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

Позиция Зеленского по территориям

Президент подчеркнул, что территориальные уступки означали бы не только потерю земли, но и оставление сотен тысяч украинцев под оккупацией.

— Я не смотрю на это просто как на землю. Я вижу это как отказ, ослабление наших позиций, оставление сотен тысяч наших людей, которые там живут. Именно так я это вижу, — заявил Зеленский.

По его словам, такой шаг неизбежно привел бы к расколу украинского общества.

Зеленский убежден, что российское руководство ищет не мира, а возможности приостановить боевые действия, чтобы восстановить силы и впоследствии продолжить агрессию.

— Путину нужна пауза. На мой взгляд, он сможет восстановиться не более чем за пару лет. Куда он отправится дальше — мы не знаем. Но то, что он захочет продолжить войну, — это факт, — сказал президент.

Отвечая на вопрос журналиста об информации о предложении США и России отказаться от около 20% территории Донецкой области в обмен на прекращение огня, Зеленский категорически отверг такой сценарий.

Он отметил, что российская сторона в любом случае будет действовать с позиции обмана, поскольку Кремль руководствуется исключительно собственными интересами.

Зеленский также отметил, что Украина не отказывается от цели возвращения к границам 1991 года, однако признал: пока украинской армии не хватает ресурсов для немедленного военного освобождения всех оккупированных территорий.

По его словам, попытка сделать это сейчас привела бы к огромным потерям среди людей.

Кроме того, президент подчеркнул, что Украина нуждается в долгосрочных гарантиях безопасности, в частности на десятки лет, которые не будут зависеть от смены власти в странах-партнерах.

Отдельно он назвал поставки систем противовоздушной обороны самым сложным вопросом, отметив, что партнеры не предоставляют лицензии на собственное производство систем Patriot или ракет к ним.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным может состояться в ближайшее время.

При этом не исключается участие президента США Дональда Трампа.

