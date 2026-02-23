Украина не пойдет на территориальные уступки ради перемирия — Зеленский
- Украина не согласится на территориальные уступки ради перемирия.
- Зеленский считает, что Путин ищет паузу, а не мира.
- Отказ от территорий, по словам президента, разделил бы общество.
Украина не согласится на территориальные уступки в обмен на прекращение огня, поскольку президент России Владимир Путин не намерен завершать войну.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.
Позиция Зеленского по территориям
Президент подчеркнул, что территориальные уступки означали бы не только потерю земли, но и оставление сотен тысяч украинцев под оккупацией.
— Я не смотрю на это просто как на землю. Я вижу это как отказ, ослабление наших позиций, оставление сотен тысяч наших людей, которые там живут. Именно так я это вижу, — заявил Зеленский.
По его словам, такой шаг неизбежно привел бы к расколу украинского общества.
Зеленский убежден, что российское руководство ищет не мира, а возможности приостановить боевые действия, чтобы восстановить силы и впоследствии продолжить агрессию.
— Путину нужна пауза. На мой взгляд, он сможет восстановиться не более чем за пару лет. Куда он отправится дальше — мы не знаем. Но то, что он захочет продолжить войну, — это факт, — сказал президент.
Отвечая на вопрос журналиста об информации о предложении США и России отказаться от около 20% территории Донецкой области в обмен на прекращение огня, Зеленский категорически отверг такой сценарий.
Он отметил, что российская сторона в любом случае будет действовать с позиции обмана, поскольку Кремль руководствуется исключительно собственными интересами.
Зеленский также отметил, что Украина не отказывается от цели возвращения к границам 1991 года, однако признал: пока украинской армии не хватает ресурсов для немедленного военного освобождения всех оккупированных территорий.
По его словам, попытка сделать это сейчас привела бы к огромным потерям среди людей.
Кроме того, президент подчеркнул, что Украина нуждается в долгосрочных гарантиях безопасности, в частности на десятки лет, которые не будут зависеть от смены власти в странах-партнерах.
Отдельно он назвал поставки систем противовоздушной обороны самым сложным вопросом, отметив, что партнеры не предоставляют лицензии на собственное производство систем Patriot или ракет к ним.
Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным может состояться в ближайшее время.
При этом не исключается участие президента США Дональда Трампа.