Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін розв’язав Третю світову війну і його необхідно зупинити.

Про це президент сказав в інтерв’ю британському журналісту BBC Джеремі Боуену.

Тиск на Путіна

За словами Зеленського, єдине, що змусить Путіна відступити, — це інтенсивний військовий та економічний тиск.

— Я вважаю, що Путін вже розпочав її (Третю світову війну, — Ред). Питання в тому, скільки території він зможе захопити і як його зупинити… Росія хоче нав’язати світові інший спосіб життя і змінити життя, яке люди обрали для себе. Тому я вважав і вважаю, що Путін уже почав цю війну. І ми зупиняємо його від широкої війни, повномасштабної, Третьої світової війни. Ми сьогодні є форпостом і зупиняємо Путіна, — сказав Володимир Зеленський.

Вимогу Росії віддати їй увесь Донбас президент Зеленський вважає зрадою — ослабленням позицій України, зрадою українців, які там живуть. За словами президента, здача Росії Донбасу призведе до розділення українського суспільства.

Володимир Зеленський вважає, що Донбас у руках Путіна на деякий час задовольнить його, адже російському диктатору потрібна пауза.

— Та щойно Путін відновить сили, куди він піде далі? Ми не знаємо, але він точно захоче продовжувати війну. До речі, європейці кажуть, що відновлення російської армії може зайняти від трьох до п’яти років. На мою думку, він може відновитися не більше ніж за кілька років, — каже президент України.

За словами Джеремі Боуена, багато аналітиків поза Білим домом вважають, що Україна не зможе виграти війну і, не пішовши на поступки Москві, програє.

На це Володимир Зеленський відповів: Звичайно, ні, бо ми боремося за нашу незалежність.

Перемога України, за словами президента, — це відновлення нормального життя для українців і припинення вбивств населення.

Зеленський також впевнений, що якщо зупинити Путіна сьогодні і не дати йому окупувати Україну — це буде перемогою для всього світу, адже Путін не зупиниться на Україні, а піде далі.

За словами президента, Україна з часом поверне собі всі окуповані Росією території, бо зробити це сьогодні означало б втратити величезну кількість людей. Україна розуміє ціну таких кроків. А ще українська армія має недостатньо зброї і дуже залежить від західних партнерів.

— Тож наразі це неможливо, але повернення до справедливих кордонів 1991 року, без сумніву, є не тільки перемогою, а й справедливістю. Перемога України — це збереження нашої незалежності, а перемога справедливості для всього світу — це повернення всіх наших земель, — наголосив президент Володимир Зеленський.

Джерело : BBC

