Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что скептически относится к миру в Украине в краткосрочной перспективе.

Об этом он заявил во время заседания Коалиции желающих.

Мир в Украине

— Я скептически отношусь к миру в краткосрочной перспективе. У России нет видения мира — такого, каким мы его видим. Поэтому продолжаем двигаться, — сказал президент Франции.

Эммануэль Макрон согласился с тезисом президента Владимира Зеленского, что Силы обороны Украины имеют успехи на фронте: И военно, экономически и стратегически вы нанесли поражение россиянам.

Президент Франции подчеркнул, что поддержка Украины должна продолжаться, в частности в рамках Коалиции желающих и стран Большой семерки (G7).

— Запросы Украины по противовоздушной обороне мы услышали, — сказал Эммануэль Макрон, обращаясь к Зеленскому.

А еще французский президент подчеркнул, что страны Европы должны хорошо поработать над 20-м пакетом санкций против России. Уже есть наработки относительно того, какое санкционное давление должно осуществляться.

Макрон отметил, что Великобритания ведет активную борьбу с “теневым флотом” РФ, который незаконно экспортирует российскую нефть. Президент призвал и другие страны поступать так же.

— Эта борьба с “теневым флотом” эффективна. Мы нейтрализуем бизнес-модель “теневого флота”. Мы говорили с эстонскими коллегами: там есть интересные предложения, — сказал президент Франции.

По его словам, разработка гарантий безопасности для Украины уже на финальной стадии, и важно, чтобы они обеспечили длительный мир.

Макрон подчеркнул, что Украина полностью может рассчитывать на поддержку Европы.

Источник : Офис президента

