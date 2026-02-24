Макрон скептически оценил шансы на быстрый мир в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что скептически относится к миру в Украине в краткосрочной перспективе.
Об этом он заявил во время заседания Коалиции желающих.
Мир в Украине
— Я скептически отношусь к миру в краткосрочной перспективе. У России нет видения мира — такого, каким мы его видим. Поэтому продолжаем двигаться, — сказал президент Франции.
Эммануэль Макрон согласился с тезисом президента Владимира Зеленского, что Силы обороны Украины имеют успехи на фронте: И военно, экономически и стратегически вы нанесли поражение россиянам.
Президент Франции подчеркнул, что поддержка Украины должна продолжаться, в частности в рамках Коалиции желающих и стран Большой семерки (G7).
— Запросы Украины по противовоздушной обороне мы услышали, — сказал Эммануэль Макрон, обращаясь к Зеленскому.
А еще французский президент подчеркнул, что страны Европы должны хорошо поработать над 20-м пакетом санкций против России. Уже есть наработки относительно того, какое санкционное давление должно осуществляться.
Макрон отметил, что Великобритания ведет активную борьбу с “теневым флотом” РФ, который незаконно экспортирует российскую нефть. Президент призвал и другие страны поступать так же.
— Эта борьба с “теневым флотом” эффективна. Мы нейтрализуем бизнес-модель “теневого флота”. Мы говорили с эстонскими коллегами: там есть интересные предложения, — сказал президент Франции.
По его словам, разработка гарантий безопасности для Украины уже на финальной стадии, и важно, чтобы они обеспечили длительный мир.
Макрон подчеркнул, что Украина полностью может рассчитывать на поддержку Европы.