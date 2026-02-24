Активизация дипломатических контактов между Украиной, США и Россией дает экспертам основания осторожно рассматривать 2026 год как возможный временной горизонт для завершения боевых действий. Белый дом форсирует диалог, стремясь получить быстрый результат до начала промежуточных выборов в американский Сенат.

Переговоры между Украиной, США и Россией

Вопрос завершения боевых действий в Украине приобретает новые очертания: от экономического краха России до конкретных мирных графиков США. Сегодня, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения, разговоры о переговорах становятся все более предметными на фоне критического дефицита российского бюджета и действий Белого дома.

Пока Вашингтон предлагает “мир до лета” в обмен на многомиллиардные экономические соглашения, российская военная машина впервые столкнулась с реальной угрозой внутреннего банкротства, а Украина готовится перехватить инициативу.

Сейчас смотрят

Стратегия США: начало переговоров и интересы Белого дома

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на прекращении боевых действий в Украине уже к началу лета 2026 года. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Соединенные Штаты могут применить рычаги давления на обе стороны для соблюдения этого графика.

Такая поспешность объясняется стремлением главы Белого дома выполнить предвыборные обещания, сместить фокус на внутреннюю политику США и восстановить экономические связи с Россией. В частности, Зеленский упомянул о так называемом пакете Дмитриева, о котором узнала украинская разведка, предусматривающем масштабные соглашения между Вашингтоном и Москвой на сумму около $12 трлн.

Финансовое истощение РФ: почему Путину нужна пауза в войне

Экономические трудности и дефицит бюджета вынуждают Кремль сокращать выплаты российским военным, что уже привело к нехватке живой силы на фронте. Несмотря на критическую ситуацию, кремлевский диктатор Владимир Путин до сих пор опасается публично объявлять новую волну мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что именно финансовые проблемы, а не стремление к миру подталкивают Москву к переговорам, на которых продолжают настаивать США.

– Я думаю, что им нужна пауза. Думаю, что Путин думает о паузе, – сказал президент Украины, объясняя готовность врага к переговорам исключительно экономическими трудностями.

В то же время российская экономика стремительно входит в фазу системной деградации, которая все больше напоминает стагфляцию – одновременный застой производства и высокая инфляция. Как сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), жесткая политика Центробанка РФ фактически “задушила” деловую активность, сделав стагнацию необратимой.

Итоги 2025 года свидетельствуют об исчерпании ресурса модели России, которая держалась на огромных бюджетных вливаниях в ВПК. По данным СВР, Кремль стоит перед необходимостью радикального пересмотра экономического курса, сформированного еще в начале 2000-х годов.

Военные ожидания и шанс на перемирие

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, оценивая переговорный процесс, заявил о своем “осторожном оптимизме” относительно сроков окончания боевых действий.

Бывший специальный представитель США Кит Келлог выразил убеждение, что Украина имеет реальные шансы перехватить инициативу уже этой весной. По его мнению, именно март и апрель станут решающим переломом в балансе сил. Келлог прогнозирует, что такое развитие событий позволит выйти на мирные договоренности ко Дню Независимости Украины — 24 августа 2026 года.

По оценкам аналитиков, исчерпание финансовых резервов России в сочетании с военным давлением на фронте может заставить Кремль пойти на реальные уступки уже в ближайшие месяцы.

Пятый год полномасштабной войны может стать для российской верхушки периодом выбора между экономическим крахом государства и поиском дипломатического выхода, что только подтверждает прогнозы экспертов относительно решающего характера 2026 года.

Какой мир приемлем для Украины

Позиция Украины заключается в том, что мирное соглашение должно содержать четкие и действенные гарантии безопасности, которые сделают невозможным повторное вторжение России в будущем, как это уже было когда-то. Поэтому настоящее завершение войны не может ограничиваться только прекращением огня на линии фронта.

Согласно последним данным Киевского международного института социологии, общественные настроения в Украине характеризуются высокой устойчивостью, несмотря на сложные прогнозы. Исследование выделяет ключевые направления мнений украинцев относительно ожидания завершения войны, отношения к уступкам и доверия к миру.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, только 20% украинцев ожидают, что война закончится в ближайшие недели или хотя бы в первой половине 2026 года.

В то же время 52% респондентов категорически отвергают предложение передать под контроль России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности.

Кроме этого, около 65% украинцев утверждают, что они готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо.

По данным опроса КМИС, 69% людей не верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру.

Однако 57% украинцев ожидают, что даже в случае “замораживания“ по нынешней линии фронта и с гарантиями безопасности Российская Федерация все равно попытается повторно напасть на Украину.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что украинцы трезво оценивают ситуацию и не имеют иллюзий относительно намерений России, отдавая предпочтение длительному сопротивлению перед шаткими договоренностями, которые не гарантируют реальной безопасности и справедливого мира.

Возможные сценарии завершения войны

Факты ICTV, опираясь на глобальные тенденции 2026 года, сформировали три базовых сценария развития событий вокруг переговорного процесса. Каждый из них несет как возможности для приближения мира, так и критические угрозы для национальной безопасности:

первый сценарий – мир с мощными гарантиями безопасности (оптимистический);

второй сценарий – замороженный конфликт (промежуточный);

третий сценарий – срыв переговоров и эскалация войны (негативный).

При каких условиях возможен первый сценарий

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович считает, что полноценный мир невозможен ни при одном сценарии. Первое вероятное развитие событий, о котором идет речь, касается тоже замораживания, но с более позитивными факторами для Украины.

– Почему невозможен сценарий полноценного мира? Он предполагает признание определенных реалий, на которые никогда не пойдут ни Украина, ни Россия. То есть не будет признания факта принадлежности украинских территорий к России, – заявил он.

По его мнению, должны быть определяющие предпосылки для мира с гарантиями безопасности, в частности комплекс из военной ситуации, ухудшения состояния российской экономики, позиции США и консолидации стран Европейского Союза.

– Здесь на самом деле нельзя говорить о чем-то одном. Все в комплексе должно работать. С одной стороны, устойчивая ситуация на фронте в пользу Украины. Во-вторых, нарастание экономических проблем в РФ уже в апреле-мае с пониманием самими российскими экономистами, что ситуация будет только ухудшаться. И изменение позиционирования США, которые должны от призывов к переговорам перейти к конкретным действиям, – сказал политолог.

В частности, начать давить на Россию, требовать реально садиться за стол переговоров и договариваться. Это приведет к оптимистичному сценарию завершения войны по линии разграничения с получением определенных гарантий безопасности для Украины, отметил Рейтерович.

Эти гарантии, по его словам, конечно же, не будут предусматривать вступление других стран в войну на нашей стороне в случае ее повторения. Но они должны быть вполне достаточными, чтобы Украина с уверенностью смотрела в будущее.

Политический аналитик Олег Пономарь поддерживает мнение, что первый сценарий является слишком оптимистичным, поэтому его не может быть.

– Это выглядит как сказка, что россияне согласятся на заморозку по линии фронта, снимут свои требования отдать Донбасс, согласятся на гарантии от США, которые ратифицируют в Конгрессе, и Коалиция желающих введет войска. Это выглядит очень оптимистично, даже идеально. То есть этого не произойдет, – утверждает он.

Однако есть ряд признаков, которые будут свидетельствовать о том, что Россия готова принять компромисс, который ранее отвергала, объяснил Игорь Рейтерович.

– Это будет просто изменение риторики. И заявление о том, что они готовы согласиться на те компромиссные варианты, которые предлагают США. А что будет свидетельствовать об их слабости? Продолжение для них ситуации тупика на фронте, невозможность продвинуться, нарастание внутренних проблем социально-экономического характера, нехватка людей, готовых мобилизоваться в российскую армию и умирать в Украине. Это будет главный маркер, который покажет реализацию этого сценария, – сказал он.

Однако Рейтерович отвергает мнение, что окно возможностей ограничивается первой половиной 2026 года. По словам политолога, президент США Дональд Трамп может заниматься этими вопросами до промежуточных выборов, ведь ему не важно, когда получить результат.

– Конечно, хотелось бы раньше. Но он может быть доволен результатом, который получит, условно говоря, 1 октября. Очевидно, что сейчас это было бы логично. Тяжелая зима заканчивается, Украина выстояла, перспектив России с точки зрения ударов по тылу нет. Ситуация тогда должна быть не такой, как сейчас, – утверждает он.

Отвечая на вопрос, возможен ли такой сценарий без формализованного вступления Украины в НАТО, Рейтерович объяснил, что, вероятно, именно так и произойдет.

– На сегодня сценарии со вступлением в НАТО не рассматриваются вообще. Для нас более или менее приемлемым будет сценарий с максимальной военно-технической, финансовой и другой поддержкой, – сказал политолог.

Украина будет интегрироваться в оборонные и безопасности альянсы в Европе без формализации присутствия в НАТО. Но это будет предполагать тесные связи с другими странами, которые заинтересованы в налаживании подобных взаимодействий, подчеркнул Рейтерович.

Почему второй сценарий более вероятен

Замороженный конфликт или бессрочное перемирие, которое будет долго тянуться, может произойти в силу истощения России по ведению войны той же интенсивности. Но политолог Игорь Рейтерович предполагает, что этот сценарий менее вероятен.

– Когда у россиян иссякнут силы, они будут пытаться быстро завершить войну и формализовать хотя бы имеющиеся достижения. Поэтому второй сценарий может перейти в первый после того, как у России начнутся определенные обвалы. Они будут готовы садиться за стол переговоров и реально договариваться о завершении войны, – считает он.

Вероятно, будет что-то промежуточное между вторым и третьим сценариями, предполагает политолог Олег Пономарь. По его словам, вечных войн не бывает.

– Найдут какую-то формулу по Донбассу, которая более-менее устроит всех. А конфликт все равно будет замороженным, как между Турцией и Грецией на Кипре, как между двумя Кореями. Примеров много, – обратил внимание он.

Конечно, будут какие-то гарантии, утверждает Пономарь. Вероятно, речь не идет о статье 5 устава НАТО, но это относительные гарантии, которые нужны, если Россия нарушит договоренности. А Москва их нарушит, убежден политолог.

– Например, как было в Газе: постоянно перемирие, потом нарушение, перемирие и нарушение. Так было в Хорватии: 15 раз было перемирие и нарушение, были миротворцы, пока не установился устойчивый мир. Это не будет так: в один день подписали — и наступило замораживание. То есть будут нарушения. Это процесс, который будет продолжаться. Но, конечно, вечных войн не бывает. Прекращение огня когда-нибудь будет. Будут подписывать какие-то бумаги. Это долгая и нервная история. Так что где-то между вторым и третьим сценарием, я так считаю, – сказал Пономарь.

Какие угрозы для Украины несет третий сценарий

Отвечая на вопрос о том, насколько высока вероятность того, что Россия сознательно сорвет переговорный процесс и продолжит войну, Игорь Рейтерович отметил, что Москва будет максимально оттягивать этот сценарий.

– Они на самом деле очень боятся выхода Трампа из переговорного процесса по одной причине. Если он из него выйдет, то ему понадобится аргумент, почему это происходит. В таком случае аргумент может быть только один – Россия против, не хочет завершения войны, презирает Трампа и не реагирует на его усилия, – сказал он.

По внутриамериканской логике, тогда Трамп должен изменить отношение к России и начать на нее реально давить. Москва этого реально боится, поэтому собирается держаться за переговоры, затягивать, имитировать и предлагать Трампу безумные варианты сотрудничества. Но официально они не будут выходить из переговоров, считает Рейтерович.

Конечно, затягивание войны в 2026 году будет иметь серьезные последствия для Украины, ведь придется искать другие ресурсы, в первую очеред, внутреннего характера, связанные с мобилизацией, предположил политолог.

– Что касается остального – для нас это не является критической историей. Я думаю, мы сможем выйти с минимальными потерями. Это важный момент. Конечно, есть определенные угрозы. Но мы должны готовить второй вариант плана, если война затянется, и думать, как выходить из этой ситуации, – сказал он.

По мнению политолога, в долгосрочной перспективе наиболее опасный сценарий – это затягивание войны. Он объективно бьет по Украине, в частности из-за усталости, проблем с экономикой и мобилизацией.

– Пожалуй, это худший сценарий. Будем надеяться, что мы сможем его избежать. Или хорошо подготовимся и будем иметь запас прочности, чтобы продолжать сопротивляться российской агрессии, – резюмировал Игорь Рейтерович.

Анализ текущей ситуации свидетельствует, что война вступает в свою решающую фазу, где судьбу фронта будет определять не только оружие, но и экономическая выносливость и глобальная дипломатия.

Основным вызовом остается вероятность длительного замороженного конфликта по “корейскому“ или “хорватскому“ сценарию, который не дает окончательной безопасности, а только создает иллюзию мира. Худшим сценарием эксперты называют сознательное затягивание войны Россией, что истощает человеческий и экономический потенциал Украины.

2026 год станет испытанием на прочность для всех сторон. Для Украины это год максимальной консолидации, когда внутреннее единство и военная инициатива должны конвертироваться в устойчивый статус безопасности.

Как отмечают аналитики, пятый год полномасштабной войны может стать началом конца российской агрессии, если западные страны перейдут от призывов к конкретным шагам, а Украина сохранит запас прочности для финального рывка.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.